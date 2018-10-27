Eleitores poderão justificar ausência na votação em nove aeroportos

06/10/2018 - O título de eleitor é um dos documentos necessários para justificar ausência na votação Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Os eleitores que quiserem justificar e estão com viagem de avião marcada para o domingo (28) terão oportunidade de procurar os postos em nove aeroportos do país. Os postos funcionam no mesmo horário da votação de 8h às 17h.

Há postos organizados nos aeroportos de Aracaju, Belém, Cuiabá, Goiânia, Maceió, Recife, Teresina, Vitória e Uberlândia (MG).