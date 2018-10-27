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Viagem

Eleitores poderão justificar ausência na votação em nove aeroportos

Há postos organizados nos aeroportos de Aracaju, Belém, Cuiabá, Goiânia, Maceió, Recife, Teresina, Vitória e Uberlândia (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 17:57

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 17:57

06/10/2018 - O título de eleitor é um dos documentos necessários para justificar ausência na votação Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Os eleitores que quiserem justificar e estão com viagem de avião marcada para o domingo (28) terão oportunidade de procurar os postos em nove aeroportos do país. Os postos funcionam no mesmo horário da votação de 8h às 17h.
Há postos organizados nos aeroportos de Aracaju, Belém, Cuiabá, Goiânia, Maceió, Recife, Teresina, Vitória e Uberlândia (MG).
> Saiba o que eleitores e candidatos podem ou não fazer no 2º turno
Para justificar a ausência, o eleitor deve levar um documento oficial com foto, o título de eleitor ou o número do documento, e o requerimento de justificativa eleitoral preenchido  que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral e nos postos de justificativa.

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