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Primeiro Turno

Eleitores em trânsito poderão justificar o voto em nove aeroportos

Os eleitores que estiverem em trânsito neste domingo (7) e não puderem participar do primeiro turno das eleições terão como justificar o voto em nove aeroportos do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 13:12

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 13:12

Urna eletrônica: plano é mudar equipamento para impressão de comprovante Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação
Os eleitores que estiverem em trânsito neste domingo (7) e não puderem participar do primeiro turno das eleições terão como justificar o voto em nove aeroportos do país. O horário para a justificativa é o mesmo da votação: de 8h as 17h.
As unidades dos tribunais regionais eleitorais serão instaladas nos aeroportos de Aracaju, Belém, Cuiabá, Goiânia, Maceió, Recife, Teresina, Vitória e Uberlândia, em Minas Gerais.
Para justificar a ausência, o eleitor deve levar um documento oficial com foto, o título de eleitor ou o número do documento, e o requerimento de justificativa eleitoral preenchido  que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos postos de justificativa.
> Mais de 500 mil estão aptos a votar no exterior
No período eleitoral, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que irá reforçar o monitoramento dos seus aeroportos nos horários de maior fluxo de passageiros e de vôos.

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