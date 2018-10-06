Eleitores em trânsito poderão justificar ausência em nove aeroportos

Os eleitores que estiverem em trânsito amanhã (7) e não puderem participar do primeiro turno das eleições terão como justificar a ausência na votação em nove aeroportos do país. O horário para a justificativa é o mesmo da votação: de 8h as 17h.

As unidades dos tribunais regionais eleitorais serão instaladas nos aeroportos de Aracaju, Belém, Cuiabá, Goiânia, Maceió, Recife, Teresina, Vitória e Uberlândia, em Minas Gerais.

O título de eleitor é um dos documentos necessários para justificar ausência na votação Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Para justificar a ausência, o eleitor deve levar um documento oficial com foto, o título de eleitor ou o número do documento, e o requerimento de justificativa eleitoral preenchido  que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos postos de justificativa.