Eleitores do interior podem decidir eleição ao Senado no Estado

Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9% Crédito: Agência Senado / Guilherme Ferrari / Reprodução

Com quatro candidatos às duas vagas no Senado com um percentual de intenções de votos muito próximo um do outro - pouco mais 10 pontos percentuais distanciam o primeiro colocado das pesquisas do quarto lugar - os votos dos indecisos no interior do Estado podem decidir a eleição.

De acordo com a pesquisa de intenção de votos do Instituto Futura, o percentual de indecisos na eleição para o Senado é de 12% em todo o Espírito Santo. O Litoral Norte, com 15,6% de entrevistados indecisos; o Noroeste, com 14,9%; e a região Central do Estado, com 14,4%, são os locais com maior número de eleitores que ainda não decidiram.

Fabiano Contarato (Rede) lidera a pesquisa estimulada de intenção de votos, com 27,2% da preferência. Sua maior vantagem é na Grande Vitória, onde aparece com 39,2% das escolhas dos entrevistados. Ele também é o preferido na Região Central, com 25,5% das respostas. . Sua maior vantagem é na Grande Vitória, onde aparece com 39,2% das escolhas dos entrevistados. Ele também é o preferido na Região Central, com 25,5% das respostas.

O senador Magno Malta (PR) tem 22,9% das intenções e está em segundo lugar. A maior parte dos entrevistados que o apoiam está na Região Noroeste, onde ele tem 27,4% da preferência. Ele também está com a vantagem no Litoral Norte, com 25,6%; no Sul, com 24,9%; e região Central, com 22,2%.

Ricardo Ferraço, que aparece em terceiro com 15,6% das intenções de votos dos entrevistados, é o preferido no Sul do Espírito Santo. Por lá, ele contou com 30,4% da escolha dos ouvidos na pesquisa.

SEXO

Na comparação por sexo, Contarato é o mais escolhido tanto por homens, com 28,6%, quanto por mulheres, com 26,2% das intenções. Magno Malta é preferido por 23,6% do público feminino e por 22,2% do público masculino.

FAIXA ETÁRIA

Magno também tem mais apoio entre o público mais jovem. É quem lidera entre os entrevistados de 16 a 24 anos, com 24,9%, e ainda entre os que têm entre 25 a 34 anos. Contarato tem maior apoio entre eleitores mais velhos. Ele é o favorita nas faixas etárias de 35 a 44 anos, com 29,4%; de 45 a 59 anos, com 32,2%; e dos que têm 60 anos ou mais, com 29,5%.

RELIGIÃO

Contarato tem maior preferência entre católicos, com 28,9% das intenções de voto. Magno, é mais votado entre os evangélicos, com 31,1%. Quem respondeu que tem outra religião, deu 46,3% de confiança a Contarato, assim como os que afirmaram que não tem religião, em que 33,3% preferiram o delegado para a vaga ao Senado.

CLASSE SOCIAL

A maior parte dos entrevistados mais pobres, nas classes D e E, disse que deve votar em Magno Malta, com 22,9% das intenções de voto. Em todas as outras classes, Contarato foi o mais escolhido, com 30,9% dos votos na classe C e 39,8% nas classes A e B.

ESCOLARIDADE

No recorte por escolaridade, 24,3% dos entrevistados que estudaram até o nível fundamental optaram por Malta. Entre os que concluíram o Ensino Médio, 29% prefere Contarato. Enquanto 40,1% dos que fizeram curso superior também escolhem o delegado.

METODOLOGIA

A pesquisa Futura contou com 1400 entrevistas, feitas nos dias 5 e 6 outubro, com moradores e eleitores do Espírito Santo, e tem confiabilidade de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-008877/2018.