Eleitores do ES não decidem voto com base na propaganda de rádio e TV

Faltam 10 dias para as eleições e Faltam 10 dias para as eleições e muitos eleitores no Estado ainda não decidiram seu voto . E de acordo com a mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Futura, a pedido da Rede Gazeta, divulgada na última segunda-feira (24), não será por meio do horário eleitoral ou das inserções que essa decisão será tomada.

O levantamento mostra que 62,3% dos entrevistados alegam que os programas eleitorais exibidos no rádio e na TV não influenciam a decisão do voto para governador, contra 31,1% que dizem que sim.

O mesmo acontece com o cargo de senador, quando 64% alegam não se influenciar, seguido de 30,1% que se dizem influenciados de alguma forma. Nesta eleição, os eleitores vão escolher dois candidatos para o Senado.

Na pesquisa, ocorrida em setembro deste mês, foi questionado aos entrevistados se eles já haviam assistido ou ouvido algum programa eleitoral dos candidatos ao governo do Estado, sendo que 54,8% disseram sim e 45,3%, não. Já sobre o Senado, 41,9% disseram terem ouvido ou assistido, e 58,1% ainda não assistiram a nenhum programa eleitoral dos candidatos ao Senado.

Um dado relevante é que a maioria dos eleitores que afirma que os programas eleitorais e os comerciais não influenciam na escolha do candidato se concentra na faixa etária dos 45 a 59 anos. Com relação à escolha do governador, 68,8% dizem que não são afetados pela propaganda contra 24,4%, e 72,2% afirmam o mesmo com relação aos candidatos ao Senado contra 21,5% que se dizem influenciados.

Com relação a classe social, a classe A/B é a que menos se deixa influenciar pela propaganda, segundo a Futura. Ao todo, 77,3% afirmam que não levam em conta os programas e comerciais para definirem o candidato a governador contra 20,3%. Para o Senado, 75% dizem que não são influenciados contra 21,9%.





Rafael Tardin acompanha a propaganda eleitoral, mas usa outros meios para se informar sobre os candidatos Crédito: Gilson Arão

Os resultados da pesquisa aparecem nas ruas. O advogado Rafael Tardin não ignora os programas eleitorais, mas, segundo ele, a exibição e o conteúdo deles não são suficientes para determinar seu voto.

"Eu sempre tiro algum tempo para assistir ao programa eleitoral gratuito, sempre no início da campanha e também quando ela está terminando, mas não é esse programa que influencia o meu voto. Eu busco fontes sobre o candidato através da internet e jornais", contou.

Estar atenta e fiscalizar antes do período das eleições é a forma encontrada pela empregada doméstica Antônia Gonçalves. Ela afirma que costuma decidir seu voto antes do horário eleitoral começar e que fiscaliza o candidato pelas redes e aplicativos, além de assistir ao programa eleitoral.

A empregada doméstica Antônia Gonçalves disse que a TV tem pouca influência em seu voto Crédito: Gilson Arão

"A televisão ajuda um pouco, mas o que vale é a consciência da gente. Pesquiso tudo que o candidato já realizou, geralmente quando começa esse horário eleitoral eu já tenho tudo definido e não mudo mesmo. Então, não me influencia", disse.

O professor Aloisio Fritzen, especialista em Sociologia Política, esclarece que a utilização e ampliação vertiginosa das redes sociais têm retirado da televisão sua hegemonia na informação. Ele reitera que mesmo com o programa eleitoral, o eleitor não esquece o passado de seus candidatos por causa da rede social.

A principal análise que faço é que a televisão e a propaganda já não convencem mais, existe todo um histórico graças às redes sociais, todo um noticiário já estabelecido sobre os candidatos, e o eleitor não tem mais esse ânimo de saber o que cada um tem a dizer na televisão Aloisio Fritzen, especialista em Sociologia Política

O cientista social Marclin Moreira reconhece a importância das redes sociais, mas considera que elas não são a única maneira das pessoas despertarem para essas questões. Ele acredita que as redes não possuem a capacidade para elevar a politização dos eleitores.

"Acredito que as redes sociais influenciam profundamente os processos sociais, de quaisquer natureza. Mas não há rede social que possa edificar consciência política conjuntural, desde que as condições adequadas de discernimento intelectual e analítico estejam bem postadas", afirmou.

PROGRAMAS

Na avaliação dos eleitores, o candidato Renato Casagrande (PSB) apresentou o melhor programa eleitoral, na opinião de 48,4% dos entrevistados, seguido de Carlos Manato (PSL) e Rose de Freitas (Podemos), ambos com 4,6%. O candidato socialista também teve suas inserções avaliadas como as melhores para 49,9% dos eleitores, seguido por Rose, com 5%, e Manato, com 4,8%.

Na disputa ao Senado, tanto os programas quanto os comerciais do candidato Fabiano Contarato (PR) foram apontados como os melhores para 22,7% e 22,4%, respectivamente. O programa de Magno Malta é o favorito para 18,2%, seguido por Ricardo Ferraço (PSDB), com 9,9%. Os comerciais de Malta são considerados os melhores para 17,4%, seguido por Ferraço, com 11,3%.

A pesquisa Futura foi realizada entre os dias 20 e 21 de setembro de 2018 com 800 pessoas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é ES-00691/2018.