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Senado

Eleitores de Vitória têm preferência por Fabiano Contarato; veja mapa

O senador eleito da Rede que foi campeão de votos concentrou sua melhor performance em seis dos sete municípios da Região Metropolitana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 02:07

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 02:07

Fabiano Contarato foi o campeão de votos no Estado Crédito: Fernando Madeira
Na corrida ao Senado, o campeão de votos, Fabiano Contarato (Rede), concentrou sua melhor performance em seis dos sete municípios da Região Metropolitana, sendo que o destaque entre os eleitores foi maior em Vitória: 38,43% da preferência. Na outra ponta, o eleitorado de Bom Jesus do Norte deu somente 9,81% dos votos para o redista.
> Veja o raio-X dos votos por cidades do ES
Já Marcos do Val (PPS), que embora não tenha vencido em nenhuma cidade, teve votação suficiente para ocupar a segunda vaga do Espírito Santo no Senado. O melhor desempenho foi em Santa Leopoldina, com 31,48% dos votos, e o pior, em Apiacá, com 9,98%.
Veja os mapas abaixo
Quanto mais escura a cor, maior foi o percentual de votos obtidos pelo candidato no município
VOTOS EM CONTARATO
VOTOS EM MARCOS DO VAL

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