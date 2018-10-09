Eleitores de Vitória têm preferência por Fabiano Contarato; veja mapa

Na corrida ao Senado, o campeão de votos, Fabiano Contarato (Rede), concentrou sua melhor performance em seis dos sete municípios da Região Metropolitana, sendo que o destaque entre os eleitores foi maior em Vitória: 38,43% da preferência. Na outra ponta, o eleitorado de Bom Jesus do Norte deu somente 9,81% dos votos para o redista.
Já Marcos do Val (PPS), que embora não tenha vencido em nenhuma cidade, teve votação suficiente para ocupar a segunda vaga do Espírito Santo no Senado. O melhor desempenho foi em Santa Leopoldina, com 31,48% dos votos, e o pior, em Apiacá, com 9,98%.
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Quanto mais escura a cor, maior foi o percentual de votos obtidos pelo candidato no município
VOTOS EM CONTARATO
VOTOS EM MARCOS DO VAL