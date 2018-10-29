Eleitores de Haddad vão às urnas 'armados com livros' no ES

A oficial deIracema Martins Pompermayer, de 61 anos, também estava no Sesi de Jardim da Penha carregando um livro. Segundo ela, a educação liberta. "Acreditamos em uma democracia, onde não exista censura e todos possam falar e conviver em paz no país. Tudo o que não precisamos agora é de arma, violência e instigação do que o ser humano tem de pior", ressaltou.