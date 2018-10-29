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Eleições no ES

Eleitores de Haddad vão às urnas 'armados com livros' no ES

O movimento não se restringiu ao Espírito Santo: eleitores de outros Estados também aderiram à ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:17

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:17

Um grupo de apoiadores do candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, foi às urnas neste domingo (28) "armado com livros". O movimento não se restringiu ao Espírito Santo: eleitores de outros Estados também aderiram à ação.
"Foi uma campanha espontânea que surgiu ontem mesmo. Já que o Haddad diz que a gente não precisa de armas, e sim de educação, viemos com os livros acreditando na revolução social e democracia", contou a estudante Laís Lima Rezende, de 20 anos, que estava com outros apoiadores em frente ao Sesi de Jardim da Penha.
Para a estudante Catarina Tose Fermo, de 20 anos, o livro nas mãos durante o voto funciona como um símbolo: "Estamos em um processo de combate ao autoritarismo, e a saída para isso é eleger um professor presidente da república. O livro representa que violência não se combate com violência, e sim com educação, cultura e arte para a população".
Eleitores de Haddad vão às urnas armados com livros no ES
A oficial de Justiça Iracema Martins Pompermayer, de 61 anos, também estava no Sesi de Jardim da Penha carregando um livro. Segundo ela, a educação liberta. "Acreditamos em uma democracia, onde não exista censura e todos possam falar e conviver em paz no país. Tudo o que não precisamos agora é de arma, violência e instigação do que o ser humano tem de pior", ressaltou.
Da esquerda para a direita: Laís Lima, Catarina Tose, Iracema Martins e Simona Martins Crédito: Vitor Jubini

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