Eleitorado tem crescimento de 3%, 147,3 milhões estão aptos a votar

Segundo dados do TSE, 52,5% são do gênero feminino, totalizando 77,3 milhões Crédito: Rafael Neddermeyer | Fotos Públicas | Divulgação

O Brasil atingiu em 2018 a marca de 147,3 milhões de eleitores aptos a votar. O número foi divulgado na manhã desta quarta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e representa um crescimento de 3% do eleitorado em relação ao pleito de 2014.

As informações são do Cadastro Eleitoral, banco de dados oficial do eleitorado brasileiro, e foram divulgadas pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux. Do total de eleitores, 52,5% são do gênero feminino, totalizando 77,3 milhões de eleitoras.

De acordo com as estatísticas da Justiça Eleitoral, a faixa etária com maior número de eleitores é a que reúne cidadãos entre 45 e 59 anos de idade, que soma 35,7 milhões, o que corresponde a 24,6 % eleitorado nacional.

O número de cidadãos que serão identificados por biometria também cresceu nestas eleições. Em 2018, somam 73,6 milhões de eleitores, 50,3% do total. Em 2014, o quantitativo de eleitores com identificação biométrica totalizava 21,6 milhões de eleitores. Os jovens com 16 e 17 anos, idade do qual o voto é facultativo, representam 1% do eleitorado.

O ministro TSE, Luiz Fux, que está finalizando o mandato de presidente do TSE, aproveitou para fazer um breve balanço da sua gestão, apontando realizações em áreas como biometria e combate às fake news.

 Eu assumi um mandato curto, com um calendário eleitoral extremamente apertado. Meu sentimento é de dever cumprido. Saio com a certeza de que democracia e eleição só convivem bem com um excelente jornalismo profissional como o praticado no Brasil  disse o ministro, que finalizou: