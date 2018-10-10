Eleitor de Nova Venécia é denunciado por violação do sigilo de voto

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas

Eleições de 2018, que aconteceu no domingo (7). Um eleitor de Nova Venécia foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral (MPRE), por meio da Promotoria Eleitoral da cidade, por violação do sigilo de voto no primeiro turno das, que aconteceu no domingo (7).

De acordo com a denúncia, o acusado filmou o voto e publicou no Instagram durante o horário em que acontecia a votação para as eleições.

Segundo o MPE, no vídeo é possível ver que o acusado filmou e publicou o voto dado para o candidato a governador do Espírito Santo Carlos Manato (PSL). Em seguida, o indivíduo filmou também o voto no candidato Jair Messias Bolsonaro (PSL). Como consta na denúncia, o acusado possui 3.311 seguidores no Instagram.

O eleitor foi acusado por infração ao artigo 312 do Código Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral também pede por uma condenação de dano moral coletivo no valor mínimo de R$ 5 mil, além da suspensão dos direitos políticos do denunciado.