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Decisão definitiva

Eleitor de Bolsonaro é o mais convicto, segundo Ibope

Para 53% dos que pretendem votar no candidato do PSL, essa é uma decisão definitiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 15:28

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 15:28

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook
O eleitor do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto, é o mais convicto, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta terça-feira. Segundo o levantamento, 53% dizem que essa é uma decisão definitiva, que não mudará de jeito nenhum. Entre os eleitores de Fernando Haddad (PT), que está em segundo lugar, 45% afirmam estar com sua opção cristalizada. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
No caso de Bolsonaro, 17% dizem que a decisão de votar nele é firme, mas poderá mudar no decorrer da campanha. Já para 11% essa é uma escolha do atual momento, que também poderá mudar, e 13% afirmam que é apenas uma preferência inicial. Questionados, 6% não sabem ou não responderam.
Entre os que preferem Haddad, 20% dizem que, apesar de essa ser uma decisão firme, poderá mudar no decorrer da campanha; enquanto 14% afirmam que a escolha pelo petista é do momento atual e admitem mudança de candidato. Para 15%, essa é uma preferência inicial e 7% não sabem ou não responderam.
De acordo com o Ibope, Haddad cresceu 11 pontos percentuais e assumiu a vice-liderança com 19% das intenções de voto. Jair Bolsonaro oscilou pra cima dois pontos percentuais, dentro da margem de erro, em relação à pesquisa anterior e chegou a 28%.
Ainda quanto à definição do voto, 32% dos que pretendem votar em Ciro Gomes (PDT) dizem que não vão mudar de ideia. Esse patamar é de 25% entre os que preferem Geraldo Alckmin (PSDB) e de 24% no caso de Marina Silva (Rede).

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