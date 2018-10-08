Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Eleito senador pelo ES, Fabiano Contarato promete honrar o cargo
Eleições 2018

Eleito senador pelo ES, Fabiano Contarato promete honrar o cargo

' Vou ser o senador que vai representar o Espírito Santo para reduzir a desigualdade social', disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:05

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:05

Fabiano Contarato durante coletiva após ser eleito senador pelo ES Crédito: Fernando Madeira
Eleito senador do Espírito Santo, o delegado Fabiano Contarato (Rede), de 52 anos, comemorou o resultado da votação no Comitê da Rede, na Serra. Ao lado do prefeito da cidade, Audifax Barcelos, o delegado agradeceu aos eleitores o número de votos e prometeu honrar o cargo que os capixabas concederam a ele. Esta será a primeira vez em que Contarato ocupa um cargo eletivo.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
"Eu vou honrar o número de votos. Vou ser o senador que vai representar o Espírito Santo para reduzir a desigualdade social. Vou fazer cumprir o que está na constituição".
Contarato defende as reformas do Código Penal e do Código de Trânsito para acabar com a impunidade, bem como a criação de políticas de incentivo aos bons motoristas. Ele disse que vai levar esses assuntos ao senado.
Contarato irá ocupar uma cadeira no Senado ao lado de Marcos do Val (PPS) e Rose de Freitas (PODE), que apesar de ter concorrido ao cargo de governadora do ES, foi eleita senadora em 2014 e está na metade do mandato. Ela pode permanecer em Brasília, na bancada capixaba, até 2022.
Atualmente, as três cadeiras do senado são ocupadas por Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB) e Rose de Freitas (PODE).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados