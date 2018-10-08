Eleito senador pelo ES, Fabiano Contarato promete honrar o cargo

Fabiano Contarato durante coletiva após ser eleito senador pelo ES Crédito: Fernando Madeira

Eleito senador do Espírito Santo, o delegado Fabiano Contarato (Rede), de 52 anos, comemorou o resultado da votação no Comitê da Rede, na Serra. Ao lado do prefeito da cidade, Audifax Barcelos, o delegado agradeceu aos eleitores o número de votos e prometeu honrar o cargo que os capixabas concederam a ele. Esta será a primeira vez em que Contarato ocupa um cargo eletivo.

"Eu vou honrar o número de votos. Vou ser o senador que vai representar o Espírito Santo para reduzir a desigualdade social. Vou fazer cumprir o que está na constituição".

Contarato defende as reformas do Código Penal e do Código de Trânsito para acabar com a impunidade, bem como a criação de políticas de incentivo aos bons motoristas. Ele disse que vai levar esses assuntos ao senado.

Contarato irá ocupar uma cadeira no Senado ao lado de Marcos do Val (PPS) e Rose de Freitas (PODE), que apesar de ter concorrido ao cargo de governadora do ES, foi eleita senadora em 2014 e está na metade do mandato. Ela pode permanecer em Brasília, na bancada capixaba, até 2022.