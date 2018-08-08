Eleito presidente do STF, Toffoli toma posse no dia 13 de setembro

Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Humberto | STF

O ministro Dias Toffoli foi eleito nesta quarta-feira (8) o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) pelos próximos dois anos. A votação é praxe na Corte. Na verdade, o critério adotado entre os ministros é escolher o integrante mais antigo do tribunal que ainda não ocupou o cargo. O vice-presidente será Luiz Fux. Ambos tomarão posse nos cargos em 13 de setembro, quando termina o mandato da ministra Cármen Lúcia.

A posse de Toffoli significará uma mudança no estilo de gestão do STF. O ministro tem como um dos objetivos tentar apaziguar o colegiado e diminuir as divergências entre os colegas. Durante a gestão de Cármen Lúcia, as discordâncias pessoas e jurídicas foram marcantes no plenário. O fenômeno se traduziu em placares apertados e discussões públicas entre os ministros.

"Em nome do tribunal, em nome de todos os ministros e no meu próprio nome, parabenizo os dois e desejo que seja um período profícuo e mais calmo", disse Cármen Lúcia depois da eleição, completando: "Com toda a certeza, teremos um tribunal e um Brasil muito melhor".

Toffoli agradeceu a confiança dos colegas e disse que a gestão de Cármen Lúcia foi tranquila e firme nesses dois anos tão difíceis para a nação brasileira. O ministro também agradeceu o diálogo que a presidente sempre manteve com ele, que é o atual vice-presidente, sobre a gestão da Corte.