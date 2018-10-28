Eleito governará para todos, ressalta Raquel Dodge

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em visita ao Centro Nacional do Sistema Único de Segurança Pública para as Eleições, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ressaltou que o próximo presidente eleito terá que governar para todos e sob os mandamentos da Constituição.

 É muito importante lembrar que a Constituição assegura dignidade da pessoa humana, direitos e liberdades para todos, uma sociedade plural em que a opinião de todos é igualmente válida. E é por isso muito importante compreender também que o eleito governará para todos disse Dodge.  Com isso, inauguramos um novo período de convivência democrática, pacífica e plural regida pela Constituição brasileira.

Para a procuradora, as eleições estão transcorrendo de forma justa e livre, sem ocorrências graves de problemas. Dodge disse que as instituições garantiram ao cidadão instrumentos confiáveis ao longo do processo eleitoral, ao trabalharem de forma conjunta, ressaltando o papel fundamental de um Ministério Público forte e independente.