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Presidência

Eleito governará para todos, ressalta Raquel Dodge

Procuradora-geral destaca que Constituição garante dignidade, direitos e liberdade a todos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 20:12

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 20:12

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em visita ao Centro Nacional do Sistema Único de Segurança Pública para as Eleições, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ressaltou que o próximo presidente eleito terá que governar para todos e sob os mandamentos da Constituição.
 É muito importante lembrar que a Constituição assegura dignidade da pessoa humana, direitos e liberdades para todos, uma sociedade plural em que a opinião de todos é igualmente válida. E é por isso muito importante compreender também que o eleito governará para todos disse Dodge.  Com isso, inauguramos um novo período de convivência democrática, pacífica e plural regida pela Constituição brasileira.
Para a procuradora, as eleições estão transcorrendo de forma justa e livre, sem ocorrências graves de problemas. Dodge disse que as instituições garantiram ao cidadão instrumentos confiáveis ao longo do processo eleitoral, ao trabalharem de forma conjunta, ressaltando o papel fundamental de um Ministério Público forte e independente.
 Podemos assegurar à nação e a outros países que as eleições brasileiras estão transcorrendo de forma livre e justa  afirmou a procuradora.

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