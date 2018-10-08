Eleito governador, Casagrande promete tirar obras do papel

Renato Casagrande (PSB) conversa com a imprensa após ter sido eleito como governador do ES no primeiro turno Crédito: Eduardo Dias

O governador eleito do Espírito Santo , Renato Casagrande (PSB), afirmou durante entrevista coletiva, na noite deste domingo (7), que uma das prioridades do seu segundo governo será a que envolve projetos antigos do Estado que ainda não saíram do papel, entre eles o corredor exclusivo para ônibus, o BRT, e o aquaviário, promessas que pretendem melhorar a mobilidade na Grande Vitória. Ele, no entanto, não garante que as obras estarão prontas até o final do mandato de quatro anos.

No caso do aquaviário vamos analisar uma parceria com o setor privado. O BRT vamos dar início, mas não concluiremos as obras em quatro anos porque existe ampliação de vias e criação de viadutos, tudo para aumentar a capacidade do transporte coletivo. Vamos atualizar o projeto que fizemos lá em 2014 e adaptar à realidade econômica de agora, explicou.

Casagrande também afirmou que vai criar uma comissão de transição de governo nos próximos três meses antes de assumir a gestão e analisar os contratos anunciados pelo governador Paulo Hartung (MDB). Vamos fazer as avaliações necessárias para ter responsabilidade fiscal nos próximos anos e prestar serviços essenciais. Vamos fazer uma transição madura e responsável e analisar o que a atual gestão está fazendo, disse.

O governador eleito ainda falou de obras que estão paradas no Estado, entre elas a da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Vamos dar sequência porque sou um crítico das paralisações de obras. Mas vamos analisar edital a edital e cada contrato anunciado nos últimos meses para ter responsabilidade, completou.

Casagrande ainda falou que vai dialogar com a União, ainda na atual gestão do presidente Michel Temer (MDB), para dar sequência e agilizar obras importantes no Estado, com o Contorno do Mestre Álvaro. A população já me deu legitimidade para trabalhar como governador, então não vou esperar ser empossado. Vamos dialogar com o atual governo e com o presidente eleito, independente de quem seja. Será tranquilo dialogar mesmo com quem pensa diferente de mim, declarou.

Renato Casagrande (PSB) conversa com a imprensa após ter sido eleito como governador do ES no primeiro turno Crédito: Eduardo Dias

MUDANÇA DO SENADO

O governador eleito comemorou as mudanças no Senado, com as vitórias de Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS), com quem estava durante a coletiva de imprensa na noite deste domingo (07). Segundo ele, o mesmo acontecendo na Câmara de Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado mostra a vontade de mudança por parte da população.

A mudança varreu a política brasileira. Aconteceu em todo o Brasil e o ES não ficou imune ou isento de mudança. É uma característica de sentimento de mudança e de renovação da política nacional, ponderou.

Com o cenário nacional ainda indefinido, Casagrande declarou que ainda nesta semana o Partido Socialista Brasileiro (PSB) deve definir o apoio no segundo turno para o candidato à presidência da república. Ele, no entanto, mesmo como secretário nacional do partido, disse que vai ter respeito com os eleitores capixabas.