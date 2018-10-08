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Joênia Wapichana

Eleita a primeira mulher indígena para cargo na Câmara dos Deputados

É a segunda vez que um indígena chega à Câmara dos Deputados. O primeiro foi Mário Juruna, pelo PDT, em 1982
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 01:54

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 01:54

Joênia Wapichana é a primeira mulher indígena eleita no Brasil Crédito: Divulgação
Foi eleita em Roraima a primeira mulher indígena para um cargo de deputada federal no País. Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade, recebeu 8.267 votos computados até às 22h30, deste domingo (7), quando havia 98,21% das urnas apuradas. É a segunda vez que um indígena chega à Câmara dos Deputados. O primeiro foi Mário Juruna, pelo PDT, em 1982.
Primeira mulher brasileira de origem indígena formada em Direito, Joênia Batista de Carvalho se apresenta como Joênia Wapixana, nome de sua etnia.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
A roraimense de 43 anos também foi a primeira indígena do Brasil a exercer a profissão de advogada. Ela se formou em Direito na Universidade Federal de Roraima, em 1997, e na University of Arizona, nos Estados Unidos. Joênia entrou para a política para se dedicar à defesa das causas dos povos indígenas  entre elas, a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol.
No site de financiamento coletivo criado pela campanha de Joênia, entre as bandeiras defendida estão: os direitos coletivos dos indígenas, a atuação pelo desenvolvimento sustentável no Estado de Roraima onde contemple as diversidades socioculturais, a realidade de Roraima e com respeito ao meio ambiente e a atuação contra a corrupção.

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