Eleições: seu local de votação pode ter mudado (e você não sabe)

Urna eletrônica que será usada na eleição: biometria alterou alguns locais de votação Crédito: ABr Edson Chagas

Mais de 2,7 milhões de eleitores capixabas devem ir às urnas neste domingo (7) para votar nessas eleições. Além de escolher qual candidato o representa, o eleitor precisa estar atento onde irá votar. Depois do recadastramento biométrico, alguns locais de votação foram alterados.

Segundo o TRE, foram poucos os locais que tiveram alteração. Em Vitória e Vila Velha, por exemplo, há relatos de eleitores que vão votar em lugares diferentes do que votaram em 2016.

Na capital, com o objetivo de economizar recursos, a Justiça Eleitoral decidiu extinguir a 56ª Zona Eleitoral em 2017. Assim, 76.803 eleitores de 16 bairros da capital que eram vinculados a esta zona serão remanejados para a 1ª Zona e a 52ª Zona.

O TRE explicou que a mudança foi comunicada a todos durante o recadastramento biométrico.

O órgão não soube informar quantos eleitores foram impactados com as mudanças nos locais de votação. Mas disse que na hora de fazer o recadastramento biométrico, alguns eleitores foram direcionados para locais de votação mais próximos de suas residências.

BIOMETRIA

O cadastramento biométrico começou a ser feito em 2009 no Espírito Santo. Atualmente, eleitores de 38 cidades capixabas já foram obrigados a comparecer aos cartórios para atualizar o cadastro.