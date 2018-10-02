Eleições: seu local de votação pode ter mudado (e você não sabe)

Mais de 2,7 milhões de eleitores capixabas devem ir às urnas neste domingo (7) para votar nessas eleições. Além de escolher qual candidato o representa, o eleitor precisa estar atento onde irá votar. Depois do recadastramento biométrico, alguns locais de votação foram alterados.
Para conferir em qual local vai votar, basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), neste link.
Segundo o TRE, foram poucos os locais que tiveram alteração. Em Vitória e Vila Velha, por exemplo, há relatos de eleitores que vão votar em lugares diferentes do que votaram em 2016.
Na capital, com o objetivo de economizar recursos, a Justiça Eleitoral decidiu extinguir a 56ª Zona Eleitoral em 2017. Assim, 76.803 eleitores de 16 bairros da capital que eram vinculados a esta zona serão remanejados para a 1ª Zona e a 52ª Zona.
O TRE explicou que a mudança foi comunicada a todos durante o recadastramento biométrico.
O órgão não soube informar quantos eleitores foram impactados com as mudanças nos locais de votação. Mas disse que na hora de fazer o recadastramento biométrico, alguns eleitores foram direcionados para locais de votação mais próximos de suas residências.
BIOMETRIA
O cadastramento biométrico começou a ser feito em 2009 no Espírito Santo. Atualmente, eleitores de 38 cidades capixabas já foram obrigados a comparecer aos cartórios para atualizar o cadastro.
Quem perdeu o prazo em qualquer uma dessas 38 cidades teve o título cancelado. O voto no Brasil é obrigatório e, por isso, quem não tem o título regularizado fica impedido de obter passaporte, de participar de licitações, de tomar posse em cargos públicos e de se matricular em instituições públicas de ensino.