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Mudanças

Eleições: seu local de votação pode ter mudado (e você não sabe)

Com a biometria, alguns locais de votação foram alterados; veja como consultar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 21:13

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 21:13

Urna eletrônica que será usada na eleição: biometria alterou alguns locais de votação Crédito: ABr Edson Chagas
Mais de 2,7 milhões de eleitores capixabas devem ir às urnas neste domingo (7) para votar nessas eleições. Além de escolher qual candidato o representa, o eleitor precisa estar atento onde irá votar. Depois do recadastramento biométrico, alguns locais de votação foram alterados.
Para conferir em qual local vai votar, basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), neste link
Segundo o TRE, foram poucos os locais que tiveram alteração. Em Vitória e Vila Velha, por exemplo, há relatos de eleitores que vão votar em lugares diferentes do que votaram em 2016.
Na capital, com o objetivo de economizar recursos, a Justiça Eleitoral decidiu extinguir a 56ª Zona Eleitoral em 2017. Assim, 76.803 eleitores de 16 bairros da capital que eram vinculados a esta zona serão remanejados para a 1ª Zona e a 52ª Zona.
O TRE explicou que a mudança foi comunicada a todos durante o recadastramento biométrico.
O órgão não soube informar quantos eleitores foram impactados com as mudanças nos locais de votação. Mas disse que na hora de fazer o recadastramento biométrico, alguns eleitores foram direcionados para locais de votação mais próximos de suas residências.
BIOMETRIA
O cadastramento biométrico começou a ser feito em 2009 no Espírito Santo. Atualmente, eleitores de 38 cidades capixabas já foram obrigados a comparecer aos cartórios para atualizar o cadastro.
Quem perdeu o prazo em qualquer uma dessas 38 cidades teve o título cancelado. O voto no Brasil é obrigatório e, por isso, quem não tem o título regularizado fica impedido de obter passaporte, de participar de licitações, de tomar posse em cargos públicos e de se matricular em instituições públicas de ensino.

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