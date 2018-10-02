Eleições: Gazeta Online terá site de apuração de votos em tempo real

Redação do Gazeta Online e do jornal A Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

leia.ag/apuracao. O Gazeta Online vai lançar um site para apuração dos votos em tempo real das eleições 2018, que acontecem neste domingo (7). Ele entrará no ar assim que a primeira urna for apurada, no link

O objetivo do projeto é facilitar o acesso do eleitor capixaba à apuração dos votos no Estado. A contagem será exibida diretamente no Gazeta Online.

Além de descobrir os vencedores do primeiro turno do pleito, o eleitor vai poder conferir quais candidatos foram os campeões de voto em cada um dos 78 municípios do Espírito Santo.

Para o editor executivo de digital, Aglisson de Souza Lopes, o site vai ser um meio importante para que o eleitor capixaba entenda o voto na sua cidade. "Nós acreditamos que a divulgação das informações sobre o voto ajuda o eleitor a entender melhor os cenários que serão construídos após a eleição", completou.

Ao longo do domingo, as eleições também estarão presentes nas redes sociais do portal, com flashes ao vivo e informações úteis sobre o processo eleitoral.

Simulação mostra como dados serão apresentados para o internauta Crédito: Gazeta Online

O editor-chefe da redação multimídia da Rede Gazeta, André Hees, pontuou que a cobertura política é abrangente e analítica.