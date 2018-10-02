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Apuração dos votos

Eleições: Gazeta Online terá site de apuração de votos em tempo real

Objetivo é facilitar o acesso do eleitor capixaba à apuração de votos do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 19:45

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 19:45

Redação do Gazeta Online e do jornal A Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros
O Gazeta Online vai lançar um site para apuração dos votos em tempo real das eleições 2018, que acontecem neste domingo (7). Ele entrará no ar assim que a primeira urna for apurada, no link leia.ag/apuracao.
O objetivo do projeto é facilitar o acesso do eleitor capixaba à apuração dos votos no Estado. A contagem será exibida diretamente no Gazeta Online.
Além de descobrir os vencedores do primeiro turno do pleito, o eleitor vai poder conferir quais candidatos foram os campeões de voto em cada um dos 78 municípios do Espírito Santo.
Para o editor executivo de digital, Aglisson de Souza Lopes, o site vai ser um meio importante para que o eleitor capixaba entenda o voto na sua cidade. "Nós acreditamos que a divulgação das informações sobre o voto ajuda o eleitor a entender melhor os cenários que serão construídos após a eleição", completou.
Ao longo do domingo, as eleições também estarão presentes nas redes sociais do portal, com flashes ao vivo e informações úteis sobre o processo eleitoral.
Simulação mostra como dados serão apresentados para o internauta Crédito: Gazeta Online
O editor-chefe da redação multimídia da Rede Gazeta, André Hees, pontuou que a cobertura política é abrangente e analítica. 
"Essa cobertura vai contar com a colaboração de toda a redação integrada. Todos os jornalistas estão empenhados para fazer uma cobertura em tempo real, com agilidade e com o cuidado de checar as informações que chegam até a gente. A gente vai ter o trabalho de apurar, checar e levar a informação com precisão", afirmou André Hees.

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