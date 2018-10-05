Eleições 2018: vias serão interditadas em Vitória

Neste domingo (7), algumas vias deserão interditadas por conta das eleições, em que o capixaba vai escolher deputado federal e estadual, dois senadores, governador e presidente do Brasil. Agentes comunitários de segurança e de trânsito da Guarda Civil Municipal estarão espalhados por vários pontos da capital para garantir a ordem e fluidez do trânsito.

Para garantir a logística das, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), autorizou a interdição das vias. No, as ruas Muniz Freire, José Marcelino, Dr. Azambuja e Professor Baltazar estarão parcialmente interditadas, no entorno da Catedral, das 22 horas de sexta (5) até as 23 horas de domingo (7).

Na, a avenida João Baptista Parra ficará parcialmente interditada no trecho entre as ruas Duckla de Aguiar, Clóvis Machado e Vitório Nunes da Motta, desde as 22 horas de sábado (6) até as 22 horas de domingo (7), na região do TRE-ES.

Com o intuito de facilitar a mobilidade dos eleitores e garantir o bom fluxo de veículos na capital, as Ruas de Lazer de Camburi e do Centro de Vitória não funcionarão. O pedido atende a uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES). Caso haja segundo turno, a logística será a mesma.

"Será um dia importante, com movimentação excepcional durante todo o dia e desde as primeiras horas da manhã. De maneira prudente, optamos em atender ao pedido do TRE para que a mobilidade não seja comprometida", destacou o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Luiz Paulo de Figueiredo. Quanto às ciclofaixas, o funcionamento é normal no domingo (7) de 7 às 15 horas.