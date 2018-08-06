Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Eleições 2018: veja como será a ordem de votação na urna eletrônica
Veja vídeo

Eleições 2018: veja como será a ordem de votação na urna eletrônica

No último pleito, o voto ia dos cargos menores até o maior. Em outubro, a votação começará pela escolha de deputado federal

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 20:32
Urna eletrônica Crédito: abio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
Diferente da sequência de votação nas eleições de 2014, o eleitor que for votar neste ano vai começar seu voto a partir da escolha de deputado federal. Seguindo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2014, a ordem de votação dos cargos em disputa será: deputado federal (4 dígitos), deputado estadual (5 dígitos), 1º senador (3 dígitos), 2º senador (3 dígitos), governador (2 dígitos) e presidente (2 dígitos).
Esta sequência retorna ao modelo implementado nas eleições de 1998. Apenas nas eleições de 2010 e 2014, as duas últimas, os deputados estaduais vieram primeiro na hora da votação.
Esta sequência, com os cargos de eleições proporcionais (vereadores, deputados federais e estaduais) vindo primeiro, tem como objetivo incentivar o eleitor a ir até o final da votação, escolhendo seu candidato cargo por cargo, até chegar ao voto de presidente, que é definido por eleição majoritária (assim como os cargos de senador e governador), que, em tese, tem maior apelo com as pessoas.
> Eleições 2018: a cobertura completa
"Nas eleições gerais de 2010 e 2014, por uma questão de lógica, de ir do 'menor cargo até o maior', o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu colocar os votos para estadual primeiro. Só que, em 2014, o Congresso entendeu que essa nova ordem poderia confundir o eleitor, que em tese estaria acostumado a votar em deputado federal primeiro", explica o assessor-chefe de Gestão Eleitoral do TSE, Thiago Fini Kanashiro.
VOTO DE LEGENDA
Outro fator que ajuda a explicar a sequência de votos na urna é a forma como são computados os votos de legenda em eleições proporcionais. Quando um eleitor vota em um número que não representa nenhum candidato ou digita apenas os dois primeiros números do partido, o sistema da urna computa o voto para a coligação ao qual o partido "escolhido" faz parte.
Além disso, se um eleitor votar apenas para o primeiro cargo e "abandonar" a sessão, o sistema da urna irá anular os demais votos aos quais esse eleitor teria direito.
"Quem disputa os cargos que vêm primeiro se beneficia dessa ordem, já que eles vão receber os votos daquele eleitor que resolve colocar só o número do partido que tem mais confiança e ir embora, sem escolher os demais", afirma o advogado eleitoral Marcelo Abelha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados