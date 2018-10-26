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Guia do Eleitor

Eleições 2018: tudo o que você precisa saber para votar com segurança

Saiba o horário da votação do segundo turno, como denunciar irregularidades, além das propostas dos candidatos e repostas a outros questionamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 13:46

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 13:46

Com a chegada do dia do segundo turno das eleições 2018, que acontecem neste domingo (28), surgem também as dúvidas sobre essa segunda etapa do processo eleitoral. Por isso o Gazeta Online reuniu as perguntas e as respostas dos principais questionamentos dos eleitores nesta reta final.
Você sabia que se não votou no primeiro turno, vai poder votar normalmente agora? Uma novidade é que denúncias de supostas irregularidades durante a votação poderão ser feitas ao TRE. Esclareça essas e outras dúvidas no Guia do Eleitor, que traz também as principais propostas dos presidenciáveis.
EM QUE LOCAL EU VOU VOTAR?
Não houve alteração de seção eleitoral. Portanto, você vai votar na mesma seção do primeiro turno. A votação ocorre das 8h às 17h.
Caso precise, no site do TSE você pode consultar seu local votação. Acesse aqui. Você precisa clicar na área "local de votação" e completar os dados com: 
- Número do título ou nome completo
- Data de nascimento
- Nome da mãe
Eleitor aguarda para votar nas eleições de 2016. Local de votação pode ter sido alterado após a biometria Crédito: Fernando Madeira
QUE DOCUMENTOS EU DEVO LEVAR?
O eleitor deve levar documento oficial de identificação com foto. Os eleitores que cadastraram a biometria podem levar o e-Título, aplicativo que vai valer como documento de identificação. 
> Leia também: Veja se você é um dos 48 mil que tiveram o título eleitoral cancelado no ES
Título de eleitor Crédito: Arquivo/Agência Brasil/Agência Brasil
QUANTAS VEZES VOU VOTAR?
Diferentemente do primeiro turno, quando o eleitor votos seis vezes, neste domingo o capixaba vai dar apenas um voto: o de presidente.
Para o cargo de chefe do Executivo nacional, o eleitor deve informar dois dígitos na urna.
São candidatos: Fernando Haddad (PT), com o número 13; e Jair Bolsonaro (PSL), com o número 17.
> LEIA todas as notícias sobre Haddad
> VEJA todas as notícias sobre Bolsonaro
Os presidenciáveis Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Reprodução
NÃO VOTEI NO PRIMEIRO TURNO. POSSO VOTAR? O QUE FAZER?
Para a Justiça Eleitoral, cada turno de votação é considerado uma eleição e, por isso, o eleitor que não votou no primeiro turno deverá votar no segundo turno. Não foi às urnas na primeira votação? Veja o que fazer
> Tira-dúvidas: É possível justificar voto pela internet
O QUE SÃO E PARA ONDE VÃO OS VOTOS NULOS E BRANCOS?
É considerado voto nulo quando eleitor digita na urna eletrônica um número que não é de nenhum dos candidatos que participam das eleições. Já o voto branco acontece quando eleitor aperta a tecla "branco" e, em seguida, a tecla "confirma".
Na prática, a diferença existe apenas na maneira em que eles são registrados e para fins estatísticos. Isso porque votos nulos e brancos não influenciam o resultado das eleições. Ambos são excluídos no momento da apuração, que só considera válidos os votos concedidos para candidatos ou partidos.
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
Para o eleitor escolher em quem votar, o Gazeta Online preparou um raio-x com o que querem os dois presidenciáveis. Leia as promessas e as incoerências de Haddad e de Bolsonaro.
Veja também reportagem especial sobre o risco das promessas fáceis dos dois candidatos.
> Os problemas por trás das propostas do candidato do PT
> Os problemas por trás das propostas do candidato do PSL
COMO USAR A URNA ELETRÔNICA?
Para que o eleitor pudesse entender como usar a urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um simulador para treinar a votação. A simulação é didática e rápida, basta acessar o site, clicando aqui.
> TRE não reforçará número de servidores no segundo turno
Urnas eletrônicas: hora de escolher Crédito: Elza Fiúza/ABr
POSSO DENUNCIAR IRREGULARIDADES NA VOTAÇÃO?
Especialistas e TSE garantem segurança das urnas eletrônicas para votação deste domingo. Mesmo assim, os eleitores do Espírito Santo vão poder fazer denúncias se julgar que há alguma irregularidade durante o processo de votação. Elas poderão ser feitas por meio de um aplicativo do TRE. Entenda como fazer.
O QUE PODE OU NÃO PODE
A Justiça Eleitoral faz algumas vedações para o dia das eleições. Saiba o que eleitores e candidatos podem ou não fazer no 2º turno.
PRINCIPAIS DÚVIDAS
Saiba quais são as principais dúvidas dos eleitores às vésperas da eleição. Confira as respostas para os questionamentos.
O QUE É FATO E O QUE É BOATO? 
Recebeu algum boato sobre as eleições pelas redes sociais? Confira na seção Passando a Limpo nossas principais checagens ao longo do período eleitoral. Vale lembrar que o Gazeta Online é participante do Comprova, uma coalizão de jornais brasileiros no combate à desinformação.
Nós acreditamos que uma eleição limpa, sem disseminação de boatos, é essencial para o processo democrático. Se você recebeu alguma notícia e suspeita de que seja boato, envie para o WhatsApp do Gazeta Online: (27) 98135-8261.

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