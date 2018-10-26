Eleições 2018: tudo o que você precisa saber para votar com segurança

Com a chegada do dia do segundo turno das eleições 2018, que acontecem neste domingo (28), surgem também as dúvidas sobre essa segunda etapa do processo eleitoral. Por isso o Gazeta Online reuniu as perguntas e as respostas dos principais questionamentos dos eleitores nesta reta final.

Você sabia que se não votou no primeiro turno, vai poder votar normalmente agora? Uma novidade é que denúncias de supostas irregularidades durante a votação poderão ser feitas ao TRE. Esclareça essas e outras dúvidas no Guia do Eleitor, que traz também as principais propostas dos presidenciáveis.

EM QUE LOCAL EU VOU VOTAR?

Não houve alteração de seção eleitoral. Portanto, você vai votar na mesma seção do primeiro turno. A votação ocorre das 8h às 17h.

Caso precise, no site do TSE você pode consultar seu local votação. Acesse aqui . Você precisa clicar na área "local de votação" e completar os dados com:

- Número do título ou nome completo

- Data de nascimento

- Nome da mãe

Eleitor aguarda para votar nas eleições de 2016. Local de votação pode ter sido alterado após a biometria Crédito: Fernando Madeira

QUE DOCUMENTOS EU DEVO LEVAR?

Os eleitores que cadastraram a biometria podem levar o e-Título, aplicativo que vai valer como documento de identificação. O eleitor deve levar documento oficial de identificação com foto., aplicativo que vai valer como documento de identificação.

Título de eleitor Crédito: Arquivo/Agência Brasil/Agência Brasil

QUANTAS VEZES VOU VOTAR?

Diferentemente do primeiro turno, quando o eleitor votos seis vezes, neste domingo o capixaba vai dar apenas um voto: o de presidente.

Para o cargo de chefe do Executivo nacional, o eleitor deve informar dois dígitos na urna.

São candidatos: Fernando Haddad (PT), com o número 13; e Jair Bolsonaro (PSL), com o número 17.

Os presidenciáveis Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Reprodução

NÃO VOTEI NO PRIMEIRO TURNO. POSSO VOTAR? O QUE FAZER?

Para a Justiça Eleitoral, cada turno de votação é considerado uma eleição e, por isso, o eleitor que não votou no primeiro turno deverá votar no segundo turno. Não foi às urnas na primeira votação? Veja o que fazer

O QUE SÃO E PARA ONDE VÃO OS VOTOS NULOS E BRANCOS?

É considerado voto nulo quando eleitor digita na urna eletrônica um número que não é de nenhum dos candidatos que participam das eleições. Já o voto branco acontece quando eleitor aperta a tecla "branco" e, em seguida, a tecla "confirma".

votos nulos e brancos não influenciam o resultado das eleições. Ambos são excluídos no momento da apuração, que só considera válidos os votos concedidos para candidatos ou partidos. Na prática, a diferença existe apenas na maneira em que eles são registrados e para fins estatísticos. Isso porque. Ambos são excluídos no momento da apuração, que só considera válidos os votos concedidos para candidatos ou partidos.

PROPOSTAS DOS CANDIDATOS

Gazeta Online preparou um raio-x com o que querem os dois presidenciáveis. Para o eleitor escolher em quem votar, opreparou um raio-x com o que querem os dois presidenciáveis. Leia as promessas e as incoerências de Haddad e de Bolsonaro.

o risco das promessas fáceis dos dois candidatos. Veja também reportagem especial sobre

COMO USAR A URNA ELETRÔNICA?

Para que o eleitor pudesse entender como usar a urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um simulador para treinar a votação. A simulação é didática e rápida, basta acessar o site, clicando aqui.

Urnas eletrônicas: hora de escolher Crédito: Elza Fiúza/ABr

POSSO DENUNCIAR IRREGULARIDADES NA VOTAÇÃO?

O QUE PODE OU NÃO PODE

PRINCIPAIS DÚVIDAS

O QUE É FATO E O QUE É BOATO?