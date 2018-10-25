Eleições 2018: shoppings têm horário especial no domingo (28)

No próximo domingo (28) é dia do capixaba ir às urnas para definir a disputa entre os presidenciáveis Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Devido às eleições, shoppings da Grande Vitória vão funcionar em horário especial.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques: 14h às 21 horas
Praça de alimentação: 11h às 22 horas
Cinema: conforme programação
Shopping Laranjeiras
Fechado
Shopping Jardins
Praça de alimentação: 11h às 23 horas
Cine Jardins: conforme programação
Lojas e quiosques: fechados
Shopping Boulevard
Lojas: fechado
Alimentação e Lazer: 11h às 22 horas
Extrabom: fechado
Cinema: conforme programação
Shopping Vitória
Lojas e Estandes: fechados
Praça de alimentação e Lazer: 11h às 22 horas
Cinema: conforme programação
Centro médico e odontológico: fechado
Shopping Praia da Costa
Lojas e quiosques: fechados
Alimentação e Lazer: 11h às 22 horas
Cinema: conforme a programação
Shopping Mestre Álvaro
Lojas e Quiosques: 11h às 21 horas (abertura facultativa)
Alimentação e Lazer: 11h às 22 horas
Shopping Montserrat
Lojas e Quiosques: 11h às 21h (abertura facultativa)
Alimentação e Lazer: 11h às 22 horas
Cinema: conforme a programação
Shopping Moxuara
Praça de alimentação e Lazer: 11h às 22 horas
Lojas e quiosques: 11h às 21 horas (abertura facultativa)
Cinema: conforme programação