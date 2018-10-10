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Neutralidade

Eleições 2018: PSDB decide que ficará neutro no segundo turno

Após reunião ocorrida na tarde de hoje em Brasília, o presidente nacional do partido, Geraldo Alckmin, disse que os militantes e eleitores da sigla poderão decidir o voto 'de acordo com a sua consciência'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 23:27

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 23:27

Geraldo Alckmin em entrevista no Jornal da Globo Crédito: Reprodução TV Globo
A Executiva Nacional do PSDB anunciou nesta terça-feira (9) que permanecerá neutro no segundo turno das eleições presidenciais e que vai liberar os integrantes do partido para apoiarem qualquer um dos dois candidatos à Presidência da República: Jair Bolsonaro (PSL) ou Fernando Haddad (PT).
Após reunião ocorrida na tarde de hoje em Brasília, o presidente nacional do partido, Geraldo Alckmin, disse que os militantes e eleitores da sigla poderão decidir o voto de acordo com a sua consciência e convicção. Com seis candidatos disputando governos estaduais, o PSDB tomou a decisão tendo em vista as diferenças regionais.
Não cabe a nós, nesse segundo turno, ser a favor de um ou de outro. O eleitor é que vai escolher. Nós não nos sentimos representados por nenhum dos dois. O protagonismo agora tem que ser dos candidatos, declarou.
O entendimento de correligionários tucanos é de que é preciso preparar o partido para a oposição, seja ela a qual governo. Apesar de defender a mesma ideia, Alckmin disse que o assunto ainda não foi discutido em nível nacional. O partido vai, após o segundo turno, procurar um trabalho maior de aproximação com a sociedade civil, disse.
O encontro ocorreu em meio a divergências internas entre os principais nomes da sigla. Ex-prefeito de São Paulo e disputando o segundo turno das eleições ao governo do estado, João Doria saiu da reunião defendendo que o PSDB firmasse uma posição de repúdio contra o PT, mas não conseguiu apoio dos correligionários.

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