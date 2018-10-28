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Eleição presidencial está entre os assuntos mais comentados no Twitter

As últimas pesquisas de intenção de voto antes da votação mostraram uma queda na liderança de Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 13:23

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 13:23

Urna eletrônica Crédito: Divulgação
O segundo turno da eleição presidencial brasileira, que ocorre neste domingo, 28, é o tema mais comentado no Twitter Brasil. Os dois termos mais replicados são impulsionados por apoiadores das candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).
Na primeira posição dos Trending Topics no Twitter Brasil está a hashtag #OBrasilVota17, em apoio ao candidato do PSL. A hashtag emergiu ao topo na última hora. Logo em seguida, após ter liderado o ranking ao longo da noite, aparece a hashtag #ViraVirouHaddad, replicada por apoiadores de Haddad que apostam numa virada do candidato petista sobre seu adversário no pleito presidencial.
No sábado, 27, as últimas pesquisas de intenção de voto antes da votação mostraram uma queda na liderança de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad.
Na pesquisa realizada pelo Ibope a pedido do jornal O Estado de S.Paulo em parceria com a rede Globo, Bolsonaro viu sua liderança cair de 57% para 54%, enquanto as intenções de voto em Haddad cresceram de 43% para 46%.
Já na pesquisa Datafolha, a vantagem do ex-capitão da reserva caiu de 56% para 55%, ao passo que o candidato do PT oscilou de 44% para 45%.

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