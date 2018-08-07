Eleição no ES: Chapas definidas nas últimas horas do prazo

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado: corrida eleitoral começou com a definição de coligações e vices Crédito: Fernando Madeira

O último dia para a definição de coligações e "detalhes" como o nome dos vices nas chapas em disputa pelo governo do Estado, ontem, foi marcado por mais reviravoltas, como as que deram o tom da pré-campanha até agora.

O PSD do ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga abandonou a senadora Rose de Freitas (Podemos) e foi parar nos braços do ex-governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo Palácio Anchieta. Uma ironia, já que o PSD foi um dos principais artífices do movimento "volta, Hartung", no mês passado. O governador Paulo Hartung (MDB), que seria o principal adversário do socialista, no entanto, decidiu não disputar, mesmo, a reeleição.

em busca de uma vaga na Câmara Federal. Mas não mais pelo PSL e sim pelo PHS, indo, assim, também para o palanque do PSB. O tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, que já foi pré-candidato ao governo do Estado e, após ser substituído pelo deputado federal Carlos Manato (PSL) na chapa, tentaria ser deputado estadual, bateu o martelo e decidiu ir. Mas não mais pelo PSL e sim pelo PHS, indo, assim, também para o palanque do PSB.

A vice de Casagrande será a ex-vereadora de Cariacica Jacqueline Moraes, do mesmo partido do ex-governador. O PPS, um dos primeiros e principais parceiros do socialista, havia solicitado o espaço e até cotado nomes para o posto, como a ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade Lenise Loureiro, mas a configuração foi outra.

Com Rose, vai o médico Thanguy Gomes Friço, do Podemos. O nome foi o último a ser definido entre os vices dos candidatos que estão no páreo. Thanguy nunca disputou um cargo eletivo.

As demais vagas de vice já estavam estabelecidas e marcam outras chapas puros-sangues para o governo. A vice do advogado André Moreira (PSOL) será Adriana Gonçalves, também do PSOL. E a vice do empresário Aridelmo Teixeira (PTB), Jéssica Polese (PTB). O deputado federal Carlos Manato (PSL) vai com o empresário Rogério Zamperlini (PSL). A candidata do PT ao governo, Jackeline Rocha, terá como vice o advogado Cleber Lanes (PT).

PALANQUE

O palanque de Rose, após perder PRB e PSD, ainda conta com o partido de Hartung, o MDB, e outras siglas governistas: PMN e Patriota. Além do próprio Podemos e de aliados de primeira hora, como a Rede.

Somente nesta segunda (6) o PRP, um dos partidos hartunguistas que tentava, num blocão, encontrar um substituto para o governador na disputa pelo Palácio Anchieta, definiu um rumo. Após flertar com Rose, o PRP fechou com Casagrande. O socialista soma, ao todo, 18 partidos.

SENADO

No Senado, há chapas completas, com duas vagas preenchidas  são duas em disputa este ano  e algumas com apenas um nome, o que é permitido. O Novo, partido que não se coligou a nenhuma outra sigla, não apoiando, portanto, nenhum candidato ao governo, lançou o empresário Ulisses Pincinelli.

NOMES AINDA PODEM MUDAR

Os nomes definidos como candidatos nesta segunda podem mudar até 20 dias antes da eleição, ou seja, até 17 de setembro. Esse é o prazo para substituição. O registro de candidaturas vai até o próximo dia 15. Nesse intervalo também pode haver mudanças, antes mesmo da formalização do registro. Não deve haver alteração, no entanto, nos partidos estabelecidos como integrantes das coligações. Ou seja, vices, por exemplo, dados como certos hoje, podem não o ser amanhã.

"Podem mudar os candidatos a qualquer tempo, até 20 dias antes das eleições. Pode trocar antes do registro ou depois", afirma o advogado eleitoral Marcelo Nunes. Ele explica, ainda, que a preferência para a escolha do substituto é do partido do candidato atual. "Mas se o partido abrir mão, pode ser escolhido outro nome dentro da mesma coligação. Só não pode mudar a composição das coligações", complementa.

Mas não tem como rifar o candidato, diz o também advogado e ex-juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Danilo Carneiro: "A coligação que pede, define e faz a substituição. Mas o candidato tem que concordar para ser substituído e o substituto tem que seguir todas as regras de elegibilidade, ser ficha limpa, por exemplo".

Se a troca for efetuada, o nome e a foto na urna também mudam. "É até por isso que tem esse tempo de 20 dias", completa Carneiro.

O advogado eleitoral Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro diz que há algumas hipóteses para a alteração de coligações, mas sou poucas e não passam por simples rearranjos pragmáticos. "Se um partido questionar a validade da ata (da coligação), por exemplo. Ou se a nacional fizer uma intervenção. Imaginemos que houve uma parceria entre PT e PSDB e tinha uma ordem da direção nacional de um dos partidos para isso não ocorrer de jeito nenhum. Aí pode ter uma intervenção para desfazer a coligação."

COMO FICARAM AS CHAPAS

Candidato ao governo: Renato Casagrande (PSB)

Vice: Jacqueline Moraes (PSB)

Candidatos ao Senado: Ricardo Ferraço (PSDB) e Marcos do Val (PPS)

Coligação: PSB, PPS, PSDB, PDT, DEM, PP, PSD, PSC, PROS, PCdoB, PHS, PV, PTC, AVANTE, PPL, DC, PRP, SDD.

Candidato ao governo: Rose de Freitas (Podemos)

Vice: Thanguy Gomes Friço (Podemos)

Candidato ao Senado: Fabiano Contarato (Rede)

Coligação: PODEMOS, MDB, REDE, PRTB, PMN, PATRIOTA.

Candidato ao governo: Carlos Manato (PSL)

Vice: Rogério Zamperlini (PSL)

Candidatos ao Senado: Magno Malta (PR) e Subtenente Assis (PSL)

Coligação: PSL, PRB e PR

Candidato ao governo: Aridelmo Teixeira (PTB)

Vice: Jéssica Polese (PTB)

Candidato ao Senado: Rogério Bernardo (PMB)

Coligação: PTB e PMB





Candidato ao governo: André Moreira (PSOL)

Vice: Adriana Gonçalves (PSOL)

Candidatos ao Senado: Liu Katrini (PSOL) e Mauro Ribeiro (PCB)

Coligação: PSOL e PCB.

Candidato ao governo: Jackeline Oliveira Rocha (PT)

Vice: Cleber Lanes (PT)

Candidata ao Senado: Célia Tavares (PT)

Coligação: PT

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