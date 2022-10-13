Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Ele não conseguia comer', diz irmã de jovem que morreu no dia de ser solto
Absolvido dois dias antes

'Ele não conseguia comer', diz irmã de jovem que morreu no dia de ser solto

Briner de César Bitencourt, de 23 anos, foi absolvido dois dias antes de passar mal e morreu no dia que seria liberado da cadeia; ele adoeceu em presídio no Tocantins

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 11:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2022 às 11:12
Briner de César Bitencourt, 22, o jovem que morreu no dia em que recebeu o alvará de soltura no Tocantins, reclamava para a família de dores abdominais há mais de duas semanas, durante as visitas na Unidade Penal de Palmas, em Tocantins. Segundo a irmã, Beatriz Sampaio, 27, Briner chegou a dizer mais de uma vez para a mãe que não estava conseguindo comer. A última conversa entre os dois ocorreu no dia 18 de setembro.
"Minha mãe era a única que podia visitar ele, por questões burocráticas da prisão. Quando ela visitava, ele reclamava que não conseguia comer, que sentia dor abdominal, mas nada muito insuportável. Ele tentava se mostrar forte para a minha mãe, para ela não ficar preocupada, porque ele já se sentia muito culpado por estar lá", contou Beatriz, à reportagem.
Briner de Cesar Bitencourt tinha 23 anos e morreu enquanto estava preso
Briner de Cesar Bitencourt tinha 23 anos e morreu enquanto estava preso — Foto: Arquivo pessoal Crédito: Arquivo pessoal
A próxima visita da mãe estava programada para ocorrer no dia 22 de outubro. Na última conversa, em setembro, Briner disse que estava bem, mas voltou a dizer que não estava conseguindo comer direito. "A piora dele foi nesse mês. A minha mãe ainda não tinha visitado ele". Ninguém foi informado sobre o estado de saúde dele durante as duas semanas em que ele passou mal na prisão.
No domingo (9), ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região Sul, mas teve a morte declarada no local após algumas horas, às 4h30 da segunda-feira (10). Também na segunda-feira, às 15h40, a Central de Alvarás de Soltura da Polícia Penal do Tocantins recebeu o pedido de liberdade de Briner, que já estava morto.
"Ele era um menino muito palhaço, gostava de fazer as pessoas rirem. Um excelente tio, irmão, filho. Era o xodó da minha mãe porque era o único filho homem. Ele amava muito a vida e era muito querido e amigo da gente", conta Beatriz, que ainda tem mais duas irmãs mulheres.

A PRISÃO

Briner foi preso em 12 de outubro de 2021, quando policiais encontraram uma estufa com plantas de maconha nos aposentos de outra pessoa que vivia na casa em que ele alugava um quarto. Ele e outras duas pessoas foram levadas à delegacia e presas, segundo a advogada do jovem, Lívia Machado Vianna.
A casa na qual Briner morava, de acordo com a advogada, era uma espécie de "república" e o quarto dele não tinha ligação com outros aposentos. No entanto, Briner foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, permanecendo um ano em detenção.
A defesa de Briner provou a inocência dele, mas a família reclama que a decisão do juiz demorou a sair: ela foi protocolada no dia 7 de outubro, uma sexta-feira. A condenação das outras duas pessoas detidas com Briner foi mantida.
"Houve uma audiência há meses. O juiz ouviu todas as partes, ouviu a defesa, mas não proferiu a sentença de imediato. Demorou muito tempo e só veio sair na sexta-feira (7), muito tempo depois", diz Beatriz.
A família agora quer acionar novamente a Justiça para entender o que ocorreu com Briner. "A suspeita é de que houve negligência da parte do Estado e a gente quer Justiça", afirma a irmã.
Até o momento, a causa da morte ainda não foi informada. A polícia aguarda laudos periciais para continuar as investigações.
Em nota, a Seciju prestou condolência aos familiares e disse que disponibilizou auxílio aos parentes de Briner no funeral do jovem. O órgão também afirmou que "todos os procedimentos referentes a atendimentos de saúde do referido custodiado, avaliações de quadro clínico e encaminhamentos para unidades de saúde foram disponibilizados a fim de prezar pela saúde do custodiado".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza
Apresentadora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz
CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados