Efeito Bolsonaro é propagado na definição das cadeiras na Assembleia

Crédito: Gazeta Online

O Espírito Santo não estava fora da rota dos ventos que impulsionaram a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL). A bancada do PSL, que não tem nenhum membro hoje no plenário da Assembleia Legislativa capixaba, será a com mais representantes. Dos 30 deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura, quatro são filiados à legenda. A segunda maior será a do PSDB, com três membros. Veja abaixo a lista dos deputados estaduais eleitos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 614 candidatos participaram da disputa eleitoral por uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

O percentual de renovação da casa foi de 50%. Dos 30 parlamentares que, 15 foram reeleitos. Outros cinco não disputaram a manutenção do cargo ou concorreram a vagas na Câmara federal.

Entre os 15 que são novos  ou seja, que não são um dos reeleitos , 14 jamais exerceram mandatos na Assembleia. Vandinho Leite (PSDB) é o único que já exerceu mandato na Casa. Embora seja ex-deputada federal, Iriny Lopes (PT) nunca foi deputada estadual.

Na esteira do fenômeno Bolsonaro, chama a atenção a presença de policiais. São dois delegados, um coronel e um capitão, não apenas do PSL, mas também do PRP.

POLICIAIS

O delegado Lorenzo Pazolini (PRP) foi o segundo deputado estadual mais votado, com 43.293 votos. Além de Pazolini, o delegado Danilo Bahiense (PSL) também alcançou uma votação expressiva. Bahiense foi o quarto mais votado, com 36.064 votos.

Representantes do PSL, mesmo partido do presidenciável Jair Bolsonaro, os militares Capitão Assumção e Coronel Alexandre Quintino também alcançaram uma votação expressiva, ambos registraram mais de 20 mil votos.

RENOVAÇÃO





Apesar de a renovação em 2018 ter sido menor, se comparada ao pleito de 2014, novos partidos ocuparão a bancada capixaba. em 2014, foram eleitos mais candidatos emedebistas.

Com as eleições de 2016, alguns parlamentares deixaram a Assembleia e assumiram outros cargos. A mudança fez com que, na presente legislatura, o PRB seja o maior.

Theodorico Ferraço irá para o sexto mandato na Assembleia Legislativa Crédito: Caíque Verli

A partir de fevereiro de 2019, três novas legendas, que hoje não têm deputados, vão ocupar cadeiras da Assembleia: PSL, Avante e PV.

Hoje, a Assembleia tem 19 partidos representados, dos 35 registrados na Justiça Eleitoral. A partir da próxima legislatura, a fragmentação crescerá para 20.

CENÁRIO NACIONAL

Enquanto o PSL chega à Assembleia Legislativa do Espírito Santo com quatro deputados estaduais, o Partido dos Trabalhadores (PT), cujo presidenciável, Fernando Haddad, enfrentará Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno, perdeu um representante na casa.

Padre Honório e José Carlos Nunes, que representavam as cores do PT na Casa, não conseguiram se reeleger. Iriny Lopes (PT), foi eleita com 18.349 votos e será a única representante do partido na Assembleia Legislativa.

FIGURAS REPETIDAS

Apesar do capixaba ter contado com 614 opções de voto para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 15 deputados estaduais foram reeleitos.

Candidatos como o atual deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), que já teve 5 mandatos como deputado estadual, três como deputado federal e três como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, foram reeleitos para mais quatro anos de mandato na Casa.

Enivaldo dos Anjos (PSD), reeleito com 24.202 votos, também é um velho conhecido da política capixaba. Além do mandato de deputado estadual, Enivaldo já foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Outros parlamentares, como é o caso de Theodorico, carregam a tradição da política ao longo de gerações. Marcelo Santos (PDT), eleito com 19.595 votos, é deputado estadual há quatro mandatos e é filho de um dos políticos cujo nome foi um dos mais tradicionais no Espírito Santo. Aluisio Santos, morto em 2007, cumpriu trÊs mandatos como deputado federal e dois como prefeito de Cariacica.