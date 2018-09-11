Eduardo Mufarej: 'A gente vai estar melhor do que estava em 2014'

Criador do RenovaBR, um movimento que busca renovação na política brasileira, o empresário Eduardo Mufarej acredita em uma mudança no cenário ainda nestas eleições. Ele está em Vitória para participar de um evento organizado pelo RenovaBR sobre as eleições 2018.

Em entrevista ao Gazeta Online, Mufarej afirmou que a renovação é um processo gradual, mas que a situação será melhor que ao final das eleições de 2014.

"Nada disso existia. Você não tinha esses movimentos cívicos como se tem hoje, você não tinha tanta gente boa disposta a se candidatar e a colocar o seu nome em uma cédula eleitoral. É muito difícil, porque a política está estigmatizada, a sociedade não quer saber, não quer conversar. O ambiente não está bom. Mas, se a gente não botar a melhor a qualidade humana nesse ambiente, nós vamos continuar reclamando dele. Acho que a gente vai estar melhor do que estava em 2014", afirmou.

O RenovaBR formou 133 lideranças políticas, sendo 5 do Espírito Santo. Nem todos se candidataram nessas eleições, mas a maioria está no pleito. Foram seis meses de preparação, com 220 horas de formação presencial.

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O que é Renova e como surgiu?

Desde 2013, aí a gente começou a ver um incremento de participação da sociedade na política. Tem uma parte da sociedade que virou as costas e tem uma outra parte que acordou e falou "quero participar da política". A gente acha que é importante ter um engajamento, contribuir, participar, etc. Então foi uma questão importante dentro da nossa leitura. Quando você vê todas as pesquisas feitas com o eleitorado, elas indicam que a população está cansada das práticas e dos personagens. Tem esse desejo pela renovação. Só que quando você olha para a realidade da política você vê que as condições para que a renovação aconteça não estão colocadas, elas não existem. Os partidos são muito fechados. O fundo eleitoral está completamente destinado às reeleições. O que a gente observou nesse processo é que, se a sociedade civil não se unisse e não criasse um programa de formação e de desenvolvimento de novas lideranças, a renovação, por mais que ela seja um desejo da sociedade, ela não iria acontecer. Pelo menos a renovação com qualidade. Aí a gente ia ter uma sequência de pessoas que não nos representam e não têm alinhamento com a nossa visão de mundo. Foi por isso que a gente criou esse programa. Tem gente disposta a entrar na política, gente muito boa. Eu acho que a gente tem a melhor safra de candidatos de muitos anos, mas ao mesmo tempo se a sociedade não se mobilizasse para incentivar essas pessoas elas iam desistir. Enfim, dada a situação da política era o que vinha acontecendo. A gente criou esse programa. Foram seis meses de formação, 220 horas de formação presencial, gente do Brasil inteiro participando, e foi positivo, porque muitas pessoas que tinham vontade, interesse em participar da política. O objetivo era esse: tentar unir essas duas pontes. Tem um desejo da sociedade por renovação política ao mesmo tempo o sistema na forma como está posto não é um nutridor da renovação política. O que a gente tentou era criar uma ferramenta que unisse esses dois universos.

Quem apoia o projeto?

Além dos 500 que ajudaram com apoio financeiro, a gente teve uma base de professores que foi muito importante. Foram aulas bastante profundas sobre temas específicos que na nossa opinião impactam na sociedade brasileira, reajuste fiscal, desigualdade, educação básica, saúde, segurança. A gente tentou dar um aprofundamento. O que a gente olhou foi isso. Desejo de um lado de gente que queria participar da política de um jeito legal e ao mesmo tempo uma falta de nivelamento. Tem uma discussão no Brasil meio ideológica, de esquerda e direita, mas quando você sai de uma discussão ideológica e vai para as questões que impactam a vida das pessoas os problemas são comuns. Os problemas não são de direita ou de esquerda. Isso foi o que a gente tentou trazer para a formação.

O RenovaBR foi criado na expectativa de criar novas lideranças. Você acredita que vai ter renovação nesta eleição?

Eu acho que sim. Em 2014, nada disso existia. Você não tinha esses movimentos cívicos como se tem hoje, você não tinha tanta gente boa disposta a se candidatar e a colocar o seu nome em uma cédula eleitoral. Não é uma coisa fácil. Ser candidato é uma das coisas menos óbvias que eu já vi na vida. É muito difícil, porque a política está estigmatizada, a sociedade não quer saber, não quer conversar. O ambiente não está bom. Mas, se a gente não botar a melhor a qualidade humana nesse ambiente, nós vamos continuar reclamando dele. Acho que a gente vai estar melhor do que estava em 2014. Isso não quer dizer que a gente vai ter uma mudança diametralmente oposta. Eu acho que é um processo gradual, dado que a nossa sociedade nos últimos muitos anos se interessou muito pouco por político, foi pouco protagonista, não soube cobrar, então você não recupera o tempo perdido em uma eleição.

No Espírito Santo, Otaciano Neto, que já foi secretário de Agricultura do governo do Estado, participou da formação do RenovaBR, mas desistiu de entrar na disputa neste ano. As lideranças formadas pelo Renova tinham obrigação de concorrer às eleições?

Podiam fazer o que quisessem, a gente não tinha compromisso nenhum, seja de disputar eleição porque o Renova é focado nos indivíduos. O que a gente fez foi um processo seletivo em que a gente tentava medir obviamente liderança, resiliência, capacidade de produzir impacto, entre outras coisas. Não tinha nenhum compromisso.

Felipe Rigoni (PSB) e Gustavo D'Biase (Rede) já tinham concorrido a cargos eletivos em eleições anteriores (Felipe para vereador de Linhares e Gustavo para prefeito de Vitória) e participaram da formação do RenovaBR. Podia participar quem já teve experiência na política?

Poderia participar se você tivesse tido alguma experiência no Executivo ou no Legislativo ou Judiciário, ou iniciativa privada. A gente não tinha nenhum pré-conceito. O único critério era que você não poderia ter ocupado nenhum cargo eletivo. Podia ter disputado e não ganhado.

Quais são os principais desafios para que a renovação política ocorra?