Eduardo Bolsonaro declara ao TSE ganho de R$ 600 mil com curso online

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 1,76 milhão, incluindo R$ 600 mil em conta corrente relativos a "venda de um treinamento online via empresa 'Eduardo Bolsonaro cursos'".

Os documentos entregues ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no registro de sua candidatura à reeleição não informam qual treinamento é esse.

O filho do presidente vende na internet cursos relacionados a conservadorismo e armas.

Um deles é o Prepara Brasil, em que o deputado federal anuncia aulas, entre outros, com os ex-ministros Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Onyx Lorenzoni (Trabalho) e Ricardo Salles (Meio Ambiente).

O patrimônio declarado por Eduardo inclui ainda dois imóveis no Rio de Janeiro, um de R$ 1 milhão financiado, "com parcelas ainda em pagamento", e outro quitado, de R$ 160 mil.

Em 2018, Eduardo Bolsonaro declarou patrimônio de R$ 1,4 milhão. Quatro anos antes, em 2014, seus bens informados à Justiça Eleitoral somavam R$ 205 mil (R$ 334 mil em valores atualizados), incluindo apenas o apartamento de R$ 160 mil e um carro.

Em oito anos, os bens do filho do presidente cresceram cinco vezes, já descontada a inflação.

O jornal Folha de S.Paulo revelou em janeiro de 2018 que o então deputado e presidenciável Jair Bolsonaro e seus três filhos que exercem mandato eram donos de 13 imóveis com preço de mercado de pelo menos R$ 15 milhões, a maioria em pontos altamente valorizados do Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca.

Flávio, deputado estadual no Rio de Janeiro e hoje senador, havia negociado 19 imóveis nos 13 anos anteriores.

Os bens dos Bolsonaro incluíam ainda carros que iam de R$ 45 mil a R$ 105 mil, um jet-ski e aplicações financeiras, em um total de R$ 1,7 milhão.