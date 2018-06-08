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Operação Lava Jato

Edson Fachin nega mais um habeas corpus de Palocci

Ministro alegou que pedido já foi rejeitado pelo plenário do Supremo em abril

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 18:19
Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda Crédito: Giuliano Gomes
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou mais um pedido de habeas corpus do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. O ministro argumentou que o plenário da Corte já negou liberdade ao petista em abril e, portanto, não caberia rediscutir a decisão em um recurso. Palocci está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde setembro de 2016 e continuará atrás das grades por tempo indeterminado.
Em abril, por sete votos a quatro, os ministros do STF declararam que não há qualquer ilegalidade na ordem de prisão expedida contra Palocci em junho do ano passado pelo juiz Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato em Curitiba. Não cabe, nessa ótica, a impetração de novo habeas corpus para o fim de rediscutir o decidido de modo soberano pelo Tribunal Pleno, escreveu Fachin.
No julgamento de abril, Fachin afirmou que Palocci apresentava periculosidade concreta. Por isso, deveria continuar preso. O ex-ministro da Fazenda foi condenado por Moro a 12 anos, 2 meses e 20 dias por corrupção e lavagem de dinheiro.
> Lava Jato busca sequestro de R$ 70 milhões de Palocci
Embora ainda não tenha sido condenado por um tribunal de segunda instância, o petista está preso porque, segundo Moro, havia o risco de o réu continuar cometendo crimes se fosse posto em liberdade.

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