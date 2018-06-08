Edson Fachin nega mais um habeas corpus de Palocci

Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda Crédito: Giuliano Gomes

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou mais um pedido de habeas corpus do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. O ministro argumentou que o plenário da Corte já negou liberdade ao petista em abril e, portanto, não caberia rediscutir a decisão em um recurso. Palocci está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde setembro de 2016 e continuará atrás das grades por tempo indeterminado.

Em abril, por sete votos a quatro, os ministros do STF declararam que não há qualquer ilegalidade na ordem de prisão expedida contra Palocci em junho do ano passado pelo juiz Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato em Curitiba. Não cabe, nessa ótica, a impetração de novo habeas corpus para o fim de rediscutir o decidido de modo soberano pelo Tribunal Pleno, escreveu Fachin.

No julgamento de abril, Fachin afirmou que Palocci apresentava periculosidade concreta. Por isso, deveria continuar preso. O ex-ministro da Fazenda foi condenado por Moro a 12 anos, 2 meses e 20 dias por corrupção e lavagem de dinheiro.