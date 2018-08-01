Edson Fachin é eleito ministro efetivo do TSE

Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator dos processos da Operação Lava Jato, Edson Fachin, foi eleito nesta quarta-feira (1) para o cargo de membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela organização das eleições no país.

A eleição foi realizada de forma simbólica pelo plenário do Supremo, responsável pela indicação, porque Fachin já atua como ministro substituto da Corte eleitoral.

A partir do dia 15 agosto, o TSE também terá entre os membros a ministra Rosa Weber, como nova presidente. A ministra entrará no lugar do atual presidente, Luiz Fux, que completará dois anos no cargo.