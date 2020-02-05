Edifício em SP exigiu que chineses usassem apenas elevador de serviço

O comunicado do edifício empresarial foi mal recebido também por parte da comunidade chinesa em São Paulo. Crédito: Mark Schiefelbein/AP

Em meio a epidemia do novo coronavírus no mundo, um condomínio empresarial na zona Sul de São Paulo divulgou um comunicado interno em que determinava "condições para que nossos 'irmãos' chineses possam acessar as dependências do prédio".

Entre as condições estava o uso obrigatório do elevador de serviço pelos chineses. Os asiáticos que trabalham no prédio também deveriam se submeter ao uso de álcool gel e máscaras cirúrgicas para que pudessem entrar no local.

De acordo com o comunicado, emitido pelo condomínio Edifício Berrini 550, no prédio há uma "empresa oriental" que tem "vários funcionários chineses".

O texto ainda pede aos não asiáticos para que utilizem os outros elevadores, "deixando o privativo apenas para os chineses".

A empresa a qual a administração do condomínio se refere é a Miniso Brasil, uma loja de moda e design japonesa.

No Edifício Berrini funciona um dos escritórios da Miniso, segundo informou a empresa em nota enviada à reportagem. A Miniso diz que tomou providências assim que foi informada do comunicado, que foi fixado em todos os elevadores do condomínio. A empresa diz que solicitou imediatamente à administração predial a retirada do comunicado.

Veja o que se sabe até agora sobre o novo coronavírus chinês "A Miniso Brasil não consente com qualquer tipo de preconceito e discriminação seja de cor, credo, raça ou etnia e atua sempre pelo bem-estar de todos os seus funcionários, independente de sua nacionalidade", diz a nota da empresa.

O comunicado do edifício empresarial foi mal recebido também por parte da comunidade chinesa em São Paulo. A Ibrachina (Instituto SocioCultural Brasil-China), entidade dedicada a promover integração entre brasileiros e chineses, enviou à reportagem uma nota de repúdio após tomar conhecimento do caso.

"O Instituto SocioCultural Brasil-China vem a público manifestar repúdio a todo e qualquer tipo de discriminação contra a comunidade chinesa e asiática. O combate aos crimes de racismo e xenofobia é um compromisso de todos que defendem uma sociedade justa e igualitária. Destacamos que estes crimes são imprescritíveis e inafiançáveis", diz o texto.

Procurada pela reportagem, a administração predial do condomínio não respondeu até a publicação.

O caso não foi o único registrado desde o início da epidemia do novo coronavírus.

Na centro da capital paulista, um outro o condomínio, o Meridian, divulgou na última semana um comunicado interno pedindo que os moradores chineses que voltaram recentemente da China procurassem "evitar contato com outras pessoas durante duas semanas".

A medida foi tomada antes mesmo de a Embaixada da China no Brasil recomendar que cidadãos chineses que viajaram ao país fiquem em suas casas durante esse período, para impedir uma possível disseminação do coronavírus.

O comunicado havia sido escrito em português e em mandarim. "Esse foi um caso à parte, normalmente os comunicados são feitos em português", disse Gisele Guimarães Pires, gerente responsável pelo Meridian.

O mundo assiste ao aumento no número de relatos de preconceito contra orientais. Há casos registrados no Canadá e na França, onde comunidades asiáticas criaram a hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (eu não sou um vírus) para uso nas redes sociais.

No Brasil, o número de casos não para de crescer. Na página do Ibrachina, por exemplo, vídeos e publicações recentes estão repletos de comentários discriminatórios.

"Vocês torturam animais e querem solidariedade? Que a China se exploda! [sic]", escreveu um usuário na área destinada a comentários de um vídeo do instituto sobre o coronavírus. Outra pessoa pede a deportação de chineses, "deveríamos deportar todos os xing ling do Brasil e cortar ralações internacionais com eles para sempre! [sic]".

Em nota, a Ibrachina afirma que vai cooperar com as autoridades brasileiras para identificar crimes contra a comunidade asiática no país.