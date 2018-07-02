Economia vai ser 'guia' para escolha do candidato nas urnas

Eleitor e seu título Crédito: Arabson

Nos bastidores da disputa voto a voto, desvendar o que pensam e o que querem os mais de 140 milhões de eleitores brasileiros  cada um com suas crenças, culturas e experiências de vida  pode ser uma tarefa tão fundamental quanto complexa, mas não impossível. Para este ano, especialistas já fazem sua principal aposta: a percepção sobre a economia do país é o que guiará grande parte da população nas urnas.

Mas não se trata propriamente de uma análise em torno de dados e de estatísticas. Conforme explica o cientista político da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Fernando Guarnieri, as avaliações individuais estão mais ligadas às "sensações" e às experiências cotidianas.

Desde os anos 70 surge a ideia de que o eleitor vota de acordo com a melhora ou a piora da vida dele. Se a vida dele melhorou em termos econômicos, ele tende a recompensar o candidato da situação. Se não, ele o pune, votando na oposição, explica Guarnieri, que ainda acrescenta: "O fator econômico realmente conta muito, mas principalmente a análise geral que o eleitor faz do país, observando se houve desemprego, se lojas fecharam, etc. É o que chamamos de visão sociotrópica".

Conhecido também como voto retrospectivo, no qual os eleitores olham para o passado para escolher seus futuros líderes, essa teoria é bastante aceita no Brasil, segundo Guarnieri, e, em sua visão, poderá ser um dos fatores que influenciarão o pleito deste ano.

O mesmo defende o cientista político Alberto Carlos Almeida, autor do livro "O voto do brasileiro". "O eleitor olha para fatores como a queda do poder de compra. Ele quer aquele que tire o país da crise, pois isso o afeta diretamente. O voto tem muitas influências, mas essa é a que tem mais peso. Isso é tradicional e deve ser mantido. O eleitor vê quem está ou não do lado dele", analisa.

OUTROS FATORES

Fernando Guarnieri acrescenta outras características do eleitorado que pesam nas decisões.

"A identificação partidária é importante, pois cerca de 30% dos brasileiros declaram se identificar com alguns partidos. Além disso, parte do eleitorado é consistente, ou seja, tende a manter o mesmo voto em eleições sequentes. Essa é uma característica principalmente do Sul e do Sudeste. Por outro lado, a rejeição partidária é outro fator de decisão."

O cientista político da FGV Sérgio Praça acrescenta que a preferência dos eleitores pode ocorrer por temas de afinidade. "Por exemplo, uma pessoa que se interessa particularmente pela área de direitos humanos tende a se identificar com o político que fala sobre isso", destaca.

Dentro da Ciência Política, uma outra teoria defende que a escolha do candidato é feita com base em suas propostas e nas perspectivas que são apresentadas para o futuro. Este é o chamado voto programático ou prospectivo. No entanto, na avaliação de Praça, a proposta esbarra em alguns complicadores.

"A primeira lição é que o eleitor brasileiro não é mais irracional que o de outros países, mas duas coisas nos afetam: o nível educacional e a oferta de conteúdos, de programas partidários. No Brasil, os partidos não necessariamente apresentam propostas específicas para cada área e mesmo quando o fazem há uma média de eleitores que tem pouca educação. Tudo isso influencia no voto", argumenta Praça.

FATOR EMOCIONAL

Mas para além de quaisquer elementos que possam ser racionalizados, são as emoções das pessoas, capazes de ditar suas escolhas, que ainda representam o maior desafio na equação do voto.

"Nesse caso, não se trata de ideologias ou de discursos, mas simplesmente de uma questão de empatia. E isso é praticamente impossível de se medir", afirma Sérgio Praça.

Dentro desse contexto, Fernando Guarnieri acrescenta a possibilidade de o voto ser guiado pela empatia dos eleitores diante da imagem construída por um determinado candidato. Já que no final das contas muitos candidatos vão oferecer plataformas muito parecidas, características como honestidade e carisma e outros atributos pessoais do candidato podem ser elementos decisivos. Isso é muito mais difícil de se medir, aponta.

"Fica difícil saber quem será punido ou recompensado"

Se nas eleições presidenciais dos últimos anos a existência de dois polos (encabeçados por PT de um lado e por PSDB de outro) facilitava previsões quanto ao resultado da disputa, este ano a quantidade de pré-candidatos que se colocou na disputa até agora torna o prognóstico mais difícil.

"Antes tínhamos grandes coligações e menos escolhas. Mas agora fica difícil saber quem será punido ou recompensado pelos eleitores pelo mau desempenho da economia, por exemplo", afirma o professor da Uerj, Fernando Guarnieri.

Para o cientista político da FGV Sérgio Praça, o quadro é ainda mais complexo devido à troca de comando no último governo, quando o então vice-presidente Michel Temer (MDB) assumiu a Presidência após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Guarnieri não se arrisca a prever como o quadro de candidaturas será fechado, tendo em vista que ainda é preciso saber quais alianças serão ou não formadas no entorno de Geraldo Alckmin (pré-candidato do PSDB) e qual será a definição do PT em razão da prisão do ex-presidente Lula (pré-candidato do partido).