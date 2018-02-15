Eclipse solar desta quinta-feira poderá ser visto por brasileiros

Eclipse solar parcial poderá ser visto da região sul do Brasil Crédito: Reprodução/Pixabay

Um eclipse solar parcial acontecerá no fim da tarde desta quinta-feira (15) e poderá ser visto da região sul do Brasil, principalmente a partir do Rio Grande do Sul. Outros países da América do Sul, como Uruguai e Argentina, também poderão observar o fenômeno, que começara às 16h55, no horário de Brasília. Ao contrário do último grande eclipse solar de 21 de agosto do ano passado, o desta vez será apenas parcial.

Do Rio Grande do Sul, incluindo a capital gaúcha, o fenômeno poderá ser visto a partir do final da tarde, antes do pôr do sol. Quanto mais ao sul desse estado, assim como acontece em todo o planeta, maior será a visibilidade do fenômeno. O ápice será às 18h51 e o horário em que o último ponto da terra poderá observar o fenômeno é 20h47.

Para observar o eclipse, é preciso cuidado e nunca sem uma proteção. Observá-lo diretamente pode causar danos irreversíveis à visão. Óculos de sol comuns podem não ser o suficiente para garantir a segurança. Em tese, os óculos escuros devem bloquear os raios solares prejudiciais à visão, mas como é difícil assegurar a qualidade das lentes, os especialistas não recomendam o seu uso.

O método mais seguro de observação é por projeção. Para isso, basta abrir um pequeno orifício num pedaço de papelão e direcioná-lo para o Sol. A luz penetra no buraco e projeta uma pequena imagem do eclipse num anteparo paralelo ao papelão.

Câmeras fotográficas, telescópios e binóculos devem ter filtros especiais.

O ÚNICO PARA O BRASIL

Outros dois eclipses acontecerão este ano, segundo informou a Nasa. E eles serão em 13 de julho e 11 de agosto. O único que poderá ser visto por pelo menos alguns dos brasileiros é o desta quinta-feira, que passará ao largo da América do Sul.

O eclipse também será visto pela Antártica. Dois terços do continente poderão observar a sombra da lua. Partes do Chile, Argentina e Paraguai, todo o Uruguai e as Ilhas Malvinas também poderão ver a lua sendo ocultada pelo sol, apesar de degraus abaixo ao que o sol se aproxima de sua configuração natural. Cerca de 60 milhões de pessoas estão localizadas em áreas onde o eclipse poderá ser visto.