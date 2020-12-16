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Ano de pandemia

E-commerce deve crescer 30% no Natal de 2020, diz pesquisa

O resultado de 2021, no entanto, será limitado pela retomada mais gradual da economia, expectativa de aumento da taxa básica de juros e inflação mais alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 20:01

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 20:01

Mão segura celular
Compras pelo celuar Crédito: Pexels
As vendas do e-commerce no Brasil em 2021 devem crescer 26%, o que levaria o setor a um faturamento de R$ 110 bilhões. Uma pesquisa realizada pela EbitNielsen no quarto trimestre com consumidores que compraram online indicou que 95% dos respondentes pretendem continuar comprando online. A consultoria também divulgou a expectativa para o Natal deste ano com alta esperada de 30% para R$ 3,38 bilhões em vendas. O período contabilizado é de 10 a 24 de dezembro.
O resultado de 2021, no entanto, será limitado pela retomada mais gradual da economia, expectativa de aumento da taxa básica de juros e inflação mais alta.
"O ano que vem é de incertezas sobre confinamento, vacinação, expansão do vírus, fim do auxílio emergencial e desemprego em níveis elevados. Isso impõe limites a toda economia e o e-commerce não ficará de fora", afirmou a líder de EbitNielsen, Julia Avila.
De acordo com os números da EbitNielsen, o resultado de 2021 virá acompanhado de um incremento de 16% no número de pedidos, para 225 milhões, e uma expansão de 9% no valor médio das vendas, para R$ 490.
As categorias que mais se devem destacar nas vendas online, conforme a EbitNielsen, são: Alimentos e Bebidas; Arte e Antiguidade; Bebês e Cia; Casa e Decoração; Construção.
Em relação à expectativa do Natal, os números esperados indicam um ritmo ainda mais forte que o registrado na Black Friday, que cresceu entre 26 e 30 de novembro 26,4%, o melhor desempenho desde 2014.
"Teremos um Natal com vendas relevantes no e-commerce porque o agravamento da pandemia vai fazer com que as pessoas utilizem ainda mais o ambiente online", explicou a líder de EbitNielsen.

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