Duelo entre partidos pode ficar ainda mais acirrado após a eleição

O ano é 2014. A então presidente Dilma Rousseff (PT) vence uma disputa acirrada para se manter no cargo após uma campanha para lá de controversa. O adversário, Aécio Neves (PSDB), não aceita o resultado. Quase simultaneamente uma investigação do Ministério Público e da Polícia Federal desbarata um esquema de corrupção, uma operação que ficaria nacional e internacionalmente conhecida como Lava Jato e que teria ainda muitas fases.

A divisão que tomou conta do país somou-se ao choque da descoberta do que todos, no senso comum, já diziam saber, mas desta vez com os detalhes do que acontecia nos bastidores do poder, em pleno governo petista.

Congresso Nacional: especialistas acreditam que esquerda e direita vão demorar a "fazer as pazes" Crédito: Pedro França/Agência Senado - 13/06/2018

A contestação ao resultado das urnas não surtiu efeito. Em 2015, após uma auditoria, o próprio PSDB concluiu que não houve fraude nas urnas. Em 2017, Aécio revelou ao empresário Joesley Batista, sem saber que estava sendo gravado, ter feito o questionamento apenas para encher o saco.

O PSDB, e o próprio Aécio, também não passaram incólumes pela Lava Jato e o descrédito do sistema político como um todo atingiu seu ápice.

Foi aí que surgiu o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), na verdade já surgido há tempos, com 27 anos de mandato, mas agora como um candidato antissistema. E uma nova polarização surgiu. Mais uma vez, com o PT, na figura de Fernando Haddad , na outra ponta. Mas já sem o duelo entre petistas e tucanos, que protagonizaram a disputa pela cadeira presidencial desde 1994.

A divisão, após tanto desgaste  teve o impeachment de Dilma e os escândalos do vice, Michel Temer (MDB), tornado presidente de lá para cá  já está num nível além do de 2014. Entraram em pauta, além da corrupção, a (in)segurança pública e temas morais, ou assim ventilados, embalados por desinformação.

Irreconciliável

É uma eleição irreconciliável. Não vai haver maneira dos eleitores do Bolsonaro se reconciliarem com os do Haddad, e vice-versa, prevê Andréa Freitas, professora de Ciência Política da Unicamp.

Temos um candidato que se apresenta como antissistema contra um candidato que representa algo do sistema político, que é o Fernando Haddad. Os demais candidatos estão sendo derrotados. Depois da eleição, a polarização vai aumentar. Haverá o PT e o antipetismo; o Bolsonaro e antiBolsonaro. E quem ganhar a eleição vai sofrer forte oposição. A divisão da sociedade não acaba com a eleição, se aprofunda com a eleição, acredita Paulo Baía, cientista político da UFRJ.

O fato é que a sociedade vai continuar radicalizada após a eleição. Os caminhos a que a radicalização vai levar não se sabe, ressalta.

Impeachment

Se alguém aposta num novo impeachment, Baía prefere não teorizar a respeito. É muito hipotético para se falar sobre isso, afirma. O fato é que se Temer chegou a ser visto como opção a Dilma, o que se concretizou e mesmo assim agradou a poucos, dificilmente adversários de Bolsonaro se contentariam com o general Mourão (PRTB), vice na chapa, no comando do Executivo. O militar da reserva parece mais bolsonarista do que o próprio presidenciável. O mesmo se pode dizer de Manuela DÁvila (PCdoB), que de forma alguma poderia ser vista como menos à esquerda que Haddad.

Governo não terá dificuldade em formar base

A divisão da sociedade não necessariamente vai se refletir no Congresso. Os partidos do chamado centrão, siglas fisiológicas carregadas de políticos pragmáticos  uma forma mais elegante de dizer que são pouco republicanos  vão se aliar a quem quer que assuma o governo. No caso de Bolsonaro, a bancada ruralista também já sinalizou apoio e até parte do PSDB de Geraldo Alckmin embarcou na onda antes mesmo do primeiro turno.

O PT, por sua vez, contaria com partidos mais alinhados à esquerda - além do centrão - para governar.

Qualquer presidente que venha vencedor consegue base no início. Existe uma massa de parlamentares com visão pragmática, preocupada com seus próprios interesses, que adere a quem ganhar. Pode ser que mais à frente surjam problemas, mas no início nem Haddad nem Bolsonaro teriam problemas, afirma Paulo Baía, cientista político da UFRJ.

Já Paulo Edgar Resende, doutor em Ciência Política e professor da UVV, projeta outro cenário. Para governar, seja quem for o eleito, pode ter dificuldades com o Legislativo. Nem sempre se tem apoio no primeiro ano. A Dilma não chegou com apoio. Teve a contestação do resultado das urnas, com Aécio, as pautas-bomba aprovadas pelo Congresso e, por fim, o impeachment, lembra.

Andréa Freitas, professora de Ciência Política da Unicamp, avalia que o futuro presidente vai ter apoio, sim, mas terá que pagar caro por isso. O presidente controla muitos os recursos, tem base para negociar, mas essa negociação vai sair cara. O Centrão vai estar com qualquer um, desde que estejam dispostos a pagar o preço, pontua.