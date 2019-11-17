Duas mulheres morrem após queda de jatinho na Bahia

Jatinho caiu ao tentar pousar na pista de um resort de luxo Crédito: Reprodução/TV Globo

A queda de um avião bimotor no município de Maraú, no sul da Bahia , deixou duas mulheres mortas e oito vítimas no hospital. O acidente aconteceu na quinta-feira (14) . A jornalista Marcela Brandão Elias, de 37 anos, morreu na hora. A segunda morte aconteceu na noite deste sábado (16). Maysa Mussi, irmã da jornalista, estava no hospital mas não resistiu aos ferimentos.

A informação foi confirmada por meio de nota pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Mussi estava internada no Hospital do Subúrbio e foi transferida na tarde de sábado (16) para o Hospital Geral do Estado, onde morreu por volta das 21h30.

Maysa é assessora de imprensa e relações públicas. Ela é casada com Eduardo Mussi, irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi (PP-SP).

Ainda de acordo com a Secretaria, as oito vítimas permanecem internadas no Hospital Geral do Estado. A pasta não informou o estado de saúde dos sobreviventes.

Além de Maysa e Marcela estavam a bordo do jatinho: Eduardo Elias (marido de Marcela), Eduardo (filho de 6 anos do casal), Marcelo Constantino (neto do empresário Nenê Constantino, fundador da Gol), Tuka Rocha (ex-piloto de Stock Car), Eduardo Mussi, Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra (piloto da aeronave).

O ACIDENTE

O jatinho caiu por volta das 14h desta quinta (14) ao tentar pousar na pista de um resort de luxo no distrito de Barra Grande, em Maraú. Ele havia saído de São Paulo.

Os passageiros, segundo informações da prefeitura, foram socorridos por funcionários do resort, que passa por uma reforma e não está em funcionamento.

Avião é um bimotor Cessna AirCraft, de prefixo PT-LTJ, modelo 550, fabricado em 1981 Crédito: Reprodução/TV Globo

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é um bimotor Cessna AirCraft, de prefixo PT-LTJ, modelo 550, fabricado em 1981, que está registrado em nome do banqueiro José João Abdalla Filho.

A Polícia Civil afirmou, em nota, que o acidente é investigado pela Delegacia Territorial de Maraú e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Aeronáutica. A Delegacia solicitou perícia no local do acidente e necropsia.