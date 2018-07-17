Dr. Bumbum tem mais seguidores que Dr. Hollywood nas redes sociais

O médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido como "Doutor Bumbum", em vídeo no seu canal no Youtube Crédito: Reprodução

"Quando eu boto esse jaleco verde, o bicho vai pegar'', diz o médico Denis Furtado antes de uma bioplastia de glúteo em um dos vídeos postados nas redes sociais. E são muitos vídeos, bioplastias e redes sociais. Musculoso, vaidoso e piadista, o Dr. Bumbum, como era conhecido, está no Facebook, no Instagram, no Periscope, no Snapchat, no YouTube. Além de gravações de procedimentos semelhantes ao que matou a bancária Lilian Quezia Calixto, ele publicava fotos de "antes e depois''; dava "aulas'' em transmissões ao vivo feitas na cama, no carro e até num passeio de lancha - abordando de endometriose a fibromialgia, passando por "desvende seu exame de sangue''.

Principalmente, Denis se autopropagandeava. Profissionalmente e pessoalmente. Fotos sem camisa e vestindo uma farda do Exército aparecem no álbum de seu perfil no Facebook, onde era seguido até esta terça-feira por 2.119 pessoas. No Instagram, ele soma 650 mil. O número é expressivo no segmento "cirurgião plástico exibicionista''. O médico Robert Rey, que ficou conhecido na TV como o Dr. Hollywood por operar celebridades, por exemplo, contabiliza apenas 278 mil.

No dia a dia virtual de Denis Furtado, qualquer assunto ganha outros contornos, literalmente. Ele ilustra um comentário defendendo a greve de caminhoneiros que parou o país com uma foto do bumbum de Aline Ouriques, "musa'' do movimento. Uma postagem de feliz Natal traz a foto dos glúteos de uma amiga transformados por ele com a legenda: "nádegas a declarar''. Como "Pensamento do dia'', lança mão de uma parábola sobre a busca da namorada perfeita. Na história, um homem distribui R$ 15 mil para três mulheres diferentes. A primeira gasta tudo com ela mesma com a justificativa de que era para agradar a ele. A segunda torra o dinheiro em presentes para o amado. A terceira aplica em ações para render o montante para os dois. "Então o homem pensou, pensou, pensou... E escolheu aquela que tinha a bunda maior'', exalta o médico, que se diz autor do livro "Bioplastia, a arte de esculpir sem cortes'' (não há qualquer registro da publicação na internet).

Denis Furtado opina sobre a última greve dos caminhoneiros e destaca os glúteos de Aline Ouriques Crédito: Reprodução

O Dr. Bumbum amplia seus dotes profissionais anunciando também a realização de bioplastia peninana (leia-se aumento de pênis). "Por que razão não podemos, e devemos, ter um Penis do tamanho que desejamos?'', ele pergunta. E responde garantindo que a aplicação da substância pmma no órgão sexual masculino é um "procedimento minimamente invasivo, de resultados imediatos e definitivos''. Mas faz a ressalva que, "como toda bioplastia médica deve ser utilizada por médico capacitado em medicina estética e com produtos originais''.

Tal qual Robert Rey, o Doutor Bumbum está despertando interesse de tabloides internacionais, ávidos por notícias que remetam a glúteos. Só que pela porta dos fundos. Antes desconhecido, Denis foi parar nas páginas policiais dos londrinos "Daily Mail" e "Metro" não por sua popularidade, mas por causa da morte da bancária.

"Ganhei diferentes apelidos, e o mais recente é Doutor Bumbum. Isso me faz muito orgulhoso", destacou o "Daily Mail" citando uma postagem do brasileiro no Facebook.