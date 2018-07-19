Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Doutor Bumbum já é alvo de 21 ligações ao Disque-Denúncia
Procedimento ilegal

Doutor Bumbum já é alvo de 21 ligações ao Disque-Denúncia

Médico Denis César Barros Furtado e a mãe são considerados foragidos após a morte da bancária Lilian Calixto e polícia oferece R$ 1 mil de recompensa a quem passar informação que leve a eles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 17:41

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 17:41

Denis César - Dr. Bumbum - e a mãe, Maria de Fátima Crédito: Reprodução
A central de atendimentos do Disque-Denúncia do Rio de Janeiro informou que já recebeu 21 informações sobre o médico Denis César Barros Furtado, o "Dr. Bumbum", de 45 anos, e a mãe, Maria de Fátima Barros Furtado, de 66. Ambos estão foragidos da Justiça. O número de denúncias foi atualizado às 17h de quarta-feira (18).
Mãe e filho são investigados pela morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos. Ela se submeteu a um procedimento estético no apartamento do "Dr. Bumbum", na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no sábado, 14
O Disque Denúncia oferece recompensa de R$ 1 mil por informações que levem a polícia ao Dr. Bumbum e a mãe. Os dois foram indiciados pela Polícia.
A bancária passou mal após realizar procedimento para preenchimento de glúteos. Lilian saiu de Cuiabá, onde morava, para fazer o tratamento com o médico.
Após a intervenção, a bancária passou mal e teve complicações. Ela foi levada pelo próprio médico, pela mãe, pela técnica de enfermagem Rosilane Silva e pela secretária Renata Cirne  suposta namorada do Dr. Bumbum  ao Hospital Barra DOr, onde chegou em estado considerado extremamente grave pelos médicos.
Mesmo após manobras de recuperação, não foi possível reverter o quadro de Lilian. A bancária morreu na madrugada de domingo (15).
DENÚNCIAS
Informações sobre a localização do médico e da mãe podem ser repassadas ao Disque-denúncia por meio dos telefones 21-2253 1177 e 0300 253 1177 (custo de ligação local) e também pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, disponível para celulares com sistema operacional Android ou IOS. O anonimato é garantido ao denunciante.
QUEM É O DR. BUMBUM
Antes do crime de que é acusado  homicídio com dolo eventual, por ter provocado a morte da vítima ao injetar polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA, nos glúteos da paciente  Furtado demonstrava desembaraço na propaganda de seu trabalho. De jaleco, dirigia-se em vídeos a 655 mil seguidores no Instagram e 45 mil no Facebook. Falava de doenças, citava Sigmund Freud e Charles Chaplin e criticava os conselhos de medicina. Acusava as entidades de cerceamento de certos procedimentos que realizava.
Médicos como eu, que buscam inovar, são tão perseguidos que pensam em desistir e deixar pra lá (as práticas de) estudar e se atualizar, e se render ao sistema (sic), escreveu, em janeiro. Na minha opinião, (o sistema) lucra mais com doença que com saúde, perseguindo e vetando qualquer novidade que ameace a indústria e as mentiras já impostas como fatos.
O QUE DIZ A DEFESA DE DR. BUMBUM
Em uma entrevista coletiva que durou menos de quinze minutos, a advogada Naiara Baldanza deixou de responder pontos importantes do caso, como se o médico operava em sua residência ou quando ele deve se entregar a polícia. Ela afirmou que o julgamento em relação ao médico é precoce e que ele tem episódios de síndrome do pânico, por isso a dificuldade em se entregar a polícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados