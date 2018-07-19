Doutor Bumbum já é alvo de 21 ligações ao Disque-Denúncia

Denis César - Dr. Bumbum - e a mãe, Maria de Fátima Crédito: Reprodução

A central de atendimentos do Disque-Denúncia do Rio de Janeiro informou que já recebeu 21 informações sobre o médico Denis César Barros Furtado, o "Dr. Bumbum", de 45 anos, e a mãe, Maria de Fátima Barros Furtado, de 66. Ambos estão foragidos da Justiça. O número de denúncias foi atualizado às 17h de quarta-feira (18).

Mãe e filho são investigados pela morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos. Ela se submeteu a um procedimento estético no apartamento do "Dr. Bumbum", na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no sábado, 14

O Disque Denúncia oferece recompensa de R$ 1 mil por informações que levem a polícia ao Dr. Bumbum e a mãe. Os dois foram indiciados pela Polícia.

A bancária passou mal após realizar procedimento para preenchimento de glúteos. Lilian saiu de Cuiabá, onde morava, para fazer o tratamento com o médico.

Após a intervenção, a bancária passou mal e teve complicações. Ela foi levada pelo próprio médico, pela mãe, pela técnica de enfermagem Rosilane Silva e pela secretária Renata Cirne  suposta namorada do Dr. Bumbum  ao Hospital Barra DOr, onde chegou em estado considerado extremamente grave pelos médicos.

Mesmo após manobras de recuperação, não foi possível reverter o quadro de Lilian. A bancária morreu na madrugada de domingo (15).

DENÚNCIAS

Informações sobre a localização do médico e da mãe podem ser repassadas ao Disque-denúncia por meio dos telefones 21-2253 1177 e 0300 253 1177 (custo de ligação local) e também pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, disponível para celulares com sistema operacional Android ou IOS. O anonimato é garantido ao denunciante.

QUEM É O DR. BUMBUM

Antes do crime de que é acusado  homicídio com dolo eventual, por ter provocado a morte da vítima ao injetar polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA, nos glúteos da paciente  Furtado demonstrava desembaraço na propaganda de seu trabalho. De jaleco, dirigia-se em vídeos a 655 mil seguidores no Instagram e 45 mil no Facebook. Falava de doenças, citava Sigmund Freud e Charles Chaplin e criticava os conselhos de medicina. Acusava as entidades de cerceamento de certos procedimentos que realizava.

Médicos como eu, que buscam inovar, são tão perseguidos que pensam em desistir e deixar pra lá (as práticas de) estudar e se atualizar, e se render ao sistema (sic), escreveu, em janeiro. Na minha opinião, (o sistema) lucra mais com doença que com saúde, perseguindo e vetando qualquer novidade que ameace a indústria e as mentiras já impostas como fatos.

O QUE DIZ A DEFESA DE DR. BUMBUM