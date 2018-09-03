Dos seis candidatos ao Palácio Anchieta, só um cita museu em plano

Imagens do incêndio de grandes proporções que destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro Crédito: Erick Dau / A7 Press

incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, um tema que na maior parte do tempo é preterido, a preservação do patrimônio histórico-cultural, veio à tona. Pelo menos por enquanto. O Gazeta Online checou os planos de governo dos seis candidatos ao Palácio Anchieta para saber o que eles preveem para a área. Após o, no Rio de Janeiro, um tema que na maior parte do tempo é preterido, a preservação do patrimônio histórico-cultural, veio à tona. Pelo menos por enquanto. Ochecou os planos de governo dos seis candidatos ao Palácio Anchieta para saber o que eles preveem para a área.

Somente um dos programas, o de Jackeline Rocha (PT), menciona a palavra "museus". Em alguns dos demais planos, há propostas para a cultura que têm relação com o tema. E outros passam ao largo da questão.

JACKELINE ROCHA (PT)

Crédito: Fernando Madeira

Entre as propostas da petista está "criar o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural". Essa nova estrutura na administração pública seria "para desenvolver políticas de preservação do patrimônio cultural, incluindo a cultura da paisagem elaborando legislação específica nas áreas de patrimônio material (bens móveis, imóveis e naturais), como também imaterial (tradições); através de inventários, tombamentos e registros, construindo programas de preservação que incluem, inclusive, a gestão de museus. Com autonomia administrativa e instrumentos como Conselhos e Fundos, capazes de aliar a estrutura Federal e Estadual".

O plano também prevê, no tópico "Para a Cultura", "proteger e promover o patrimônio artístico e cultural e dinamizar a atuação dos museus, patrimônio material e imaterial".

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Crédito: Fernando Madeira

As propostas para a cultura estão no tópico "Cultura, Turismo, Esporte e Lazer". Entre elas, "promover e apoiar ações de proteção ao patrimônio histórico e cultural" e "promover e apoiar a reestruturação e reforma dos espaços culturais de importância histórica para a cultura capixaba".

ROSE DE FREITAS (PODEMOS)

Crédito: Fernando Madeira

Não há um espaço exclusivamente destinado à cultura no plano. A única menção que chega mais ou menos perto da ideia está na parte destinada à educação: "Buscaremos realizar convênio de parceria com a rede do Ifes, inclusive para a capacitação de professores e técnicos da rede estadual, a partir de metodologias exitosas, como é o caso do 'Lesson Study', por exemplo, para buscar implementar políticas democráticas de atividades culturais, esportivas e científicas nas escolas".

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)

Crédito: Fernando Madeira

O programa, no tópico "Cultura, Turismo e Esporte", fala em "apoio à implantação e melhoria da infraestrutura de equipamentos culturais, incluindo a conservação, restauro e qualificação do patrimônio histórico e cultural".

CARLOS MANATO (PSL)

Crédito: Carlos Alberto Silva

O programa tem um espaço destinado às propostas para cultura, mas elas se restringem a campanhas de divulgação da moqueca capixaba, "da torta capixaba, do congo", outro ponto que é bem parecido com esse, "incentivo à cultura regional e a culinária capixaba" e ainda tem "valorização do artista capixaba, priorizando contratação em feiras, shows e eventos culturais do Estado e dos municípios".

ANDRÉ MOREIRA (PSOL)

Crédito: Fernando Madeira