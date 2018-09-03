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Programa de governo

Dos seis candidatos ao Palácio Anchieta, só um cita museu em plano

Incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, trouxe tema à tona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 19:27

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 19:27

Imagens do incêndio de grandes proporções que destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro Crédito: Erick Dau / A7 Press
Após o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, um tema que na maior parte do tempo é preterido, a preservação do patrimônio histórico-cultural, veio à tona. Pelo menos por enquanto. O Gazeta Online checou os planos de governo dos seis candidatos ao Palácio Anchieta para saber o que eles preveem para a área.
Somente um dos programas, o de Jackeline Rocha (PT), menciona a palavra "museus". Em alguns dos demais planos, há propostas para a cultura que têm relação com o tema. E outros passam ao largo da questão. 
> Museu Nacional recebeu apenas dois terços do orçamento anual previsto
Hidrantes próximos ao Museu Nacional não funcionavam
JACKELINE ROCHA (PT)
Crédito: Fernando Madeira
LEIA O PLANO COMPLETO
Entre as propostas da petista está "criar o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural". Essa nova estrutura na administração pública seria "para desenvolver políticas de preservação do patrimônio cultural, incluindo a cultura da paisagem elaborando legislação específica nas áreas de patrimônio material (bens móveis, imóveis e naturais), como também imaterial (tradições); através de inventários, tombamentos e registros, construindo programas de preservação que incluem, inclusive, a gestão de museus. Com autonomia administrativa e instrumentos como Conselhos e Fundos, capazes de aliar a estrutura Federal e Estadual". 
O plano também prevê, no tópico "Para a Cultura",  "proteger e promover o patrimônio artístico e cultural e dinamizar a atuação dos museus, patrimônio material e imaterial".
RENATO CASAGRANDE (PSB)
Crédito: Fernando Madeira
LEIA O PLANO COMPLETO
As propostas para a cultura estão no tópico "Cultura, Turismo, Esporte e Lazer". Entre elas, "promover e apoiar ações de proteção ao patrimônio histórico e cultural" e "promover e apoiar a reestruturação e reforma dos espaços culturais de importância histórica para a cultura capixaba".
ROSE DE FREITAS (PODEMOS)
Crédito: Fernando Madeira
LEIA O PLANO COMPLETO
Não há um espaço exclusivamente destinado à cultura no plano. A única menção que chega mais ou menos perto da ideia está na parte destinada à educação: "Buscaremos realizar convênio de parceria com a rede do Ifes, inclusive para a capacitação de professores e técnicos da rede estadual, a partir de metodologias exitosas, como é o caso do 'Lesson Study', por exemplo, para buscar implementar políticas democráticas de atividades culturais, esportivas e científicas nas escolas".
ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)
Crédito: Fernando Madeira
LEIA O PLANO COMPLETO
O programa, no tópico "Cultura, Turismo e Esporte", fala em "apoio à implantação e melhoria da infraestrutura de equipamentos culturais, incluindo a conservação, restauro e qualificação do patrimônio histórico e cultural".
CARLOS MANATO (PSL) 
Crédito: Carlos Alberto Silva
LEIA O PLANO COMPLETO
O programa tem um espaço destinado às propostas para cultura, mas elas se restringem a campanhas de divulgação da moqueca capixaba, "da torta capixaba, do congo", outro ponto que é bem parecido com esse, "incentivo à cultura regional e a culinária capixaba" e ainda tem "valorização do artista capixaba, priorizando contratação em feiras, shows e eventos culturais do Estado e dos municípios". 
ANDRÉ MOREIRA (PSOL)
Crédito: Fernando Madeira
LEIA O PLANO COMPLETO
Em "Cultura para todas/os!", o candidato elenca ideias como "em cada escola, uma Comunidade de Artes e de Pensamentos", além de "construção/invenção de instituições de arte  com orçamento, concurso público e editais para efetivar suas programações".

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