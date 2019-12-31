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Sorte

Dos dez maiores prêmios da Mega-Sena, seis são da Mega da Virada

O segundo maior valor já pago pela Caixa foi o da Mega da Virada de 2018, quando foram sorteados R$ 302.536.382,72
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 12:29

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 12:29

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Dos dez maiores prêmios da Mega-Sena pagos em sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal, seis foram da Mega da Virada, que ocorre a partir das 20h desta terça-feira (31). As apostas podem ser feitas até as 17h em todas as casa lotéricas do país. 
Segundo a Caixa, o maior prêmio pago em sorteios foi o da Mega da Virada de 2017, quando foram sorteados R$ 306.718.743,68. Para o sorteio desta terça, a instituição estima que serão pagos cerca de R$ 300 milhões, valor que pode entrar para o ranking dos maiores prêmios já pagos no Brasil. 
O segundo maior valor já pago pela Caixa foi o da Mega da Virada de 2018, quando foram sorteados R$ 302.536.382,72. O terceiro prêmio da lista foi o de um concurso realizado em maio deste ano, que sorteou R$ 289.420.865,00. 

APOSTAS

As apostas, com valor mínimo de R$ 4,50, podem ser feitas nesta terça até as 17h em casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e também pelo aplicativo do banco, disponível para celulares IOS. O sorteio, às 20h, será transmitido pelos principais canais de TV aberta. 

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Segundo a Caixa, caso o ganhador aplique os R$ 300 milhões na poupança, o valor pode render R$ 860 mil mensais para o sortudo. Apesar da estimativa, o valor exato do prêmio só será conhecido após o término das apostas. 
A chance para acertar as seis dezenas, com uma aposta simples de R$ 4,50, é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Mesmo assim, muitos paulistanos fizeram fila nesta segunda-feira (30) em lotéricas da cidade para garantir as suas apostas.

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