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Tragédia em São Paulo

Doria: solução para evitar tragédia como a de prédio é evitar invasão

Segundo Doria, foram várias tentativas pela Prefeitura para desocupar o prédio que pertencia à Caixa Econômica Federal e abrigar as pessoas em outros imóveis

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 15:48
João Doria Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista, João Doria (PSDB), disse nesta terça-feira, 1, que a solução para evitar tragédias como a do incêndio e o desabamento do edifício na capital paulista é evitar novas invasões. "A solução é evitar as invasões, o prédio foi invadido, e parte dela por uma facção criminosa", disse o prefeito, durante visita à 25ª Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).
Segundo Doria, foram várias tentativas pela Prefeitura para desocupar o prédio que pertencia à Caixa Econômica Federal e abrigar as pessoas em outros imóveis, mas "todas foram rechaçadas com ameaça de violência, porque ali era um centro de distribuição de drogas, além de abrigar famílias em situação de rua".
Minutos após a essa primeira declaração, Doria chamou um grupo de repórteres para "complementar" sua fala e "prestar solidariedade às famílias desabrigadas" e "lamentar a informação de que tivemos um óbito". Ele disse ter conversado com representantes da Prefeitura e que recebeu a informação também de que toda a assistência será dada aos desabrigados, inclusive com possibilidade de recuperação de algum outro edifício público na região central de São Paulo para encaminhar famílias que deixaram o local.
Vale lembrar que o Corpo de Bombeiros não confirma ainda nenhum óbito, e sim quatro desaparecidos.

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