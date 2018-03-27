Doria propõe aumento a professores em troca de reforma da previdência

João Doria, Prefeito de São Paulo Crédito: Fernando Madeira

A pouco mais de uma semana de deixar o cargo, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), recuou no projeto que muda a previdência dos servidores municipais e anunciou um aumento de 24% para o piso salarial da categoria e de 8% para os servidores da educação. A reforma previdenciária municipal foi alvo de protestos do funcionalismo e levou a uma greve dos professores. A prefeitura queria aumentar a alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14%, além de uma alíquota suplementar de 5% que auxiliaria no financiamento do déficit da previdência no período de transição. No novo projeto, os 5% foram retirados.

Segundo a prefeitura, R$ 5,8 bilhões do orçamento da cidade deste ano são destinados a cobrir o rombo das aposentadorias dos servidores. O déficit seria o responsável por baixos reajustes salariais nos últimos anos.

A proposta de mudança na aposentadoria dos servidores municipais foi alvo de protestos na Câmara Municipal de São Paulo durante os debates no Legislativo há duas semanas. Uma confusão entre manifestantes e a Guarda Civil Municipal terminou com portas quebradas e cinco servidores e um idoso, que passava pelo local, feridos. Os sindicatos defendiam a retirada do projeto de pauta.

Após os protestos, a prefeitura decidiu rever alguns pontos do projeto, retirando a alíquota suplementar e um dispositivo que autorizava o Executivo a securitizar créditos da prefeitura, isto é, transformar dívidas em créditos mobiliários, além de promover ajustes de governança no Instituto de Previdência (Iprem). Para o prefeito João Doria, alguns vereadores deixaram a ideologia se sobrepor ao bom senso quando criticaram o projeto.

"O que não podemos aceitar é transformar esse debate num debate ideológico, num debate político, num debate eleitoral", disse Doria, antes de defender a proposta.

"O projeto não mexe em direitos. A idade mínima de aposentadoria, não sofrem alterações".

Doria deixará a prefeitura no próximo dia 7 para se candidatar ao governo do estado de São Paulo após vencer as prévias do seu partido. Em seu lugar, assumirá o vice, Bruno Covas. Doria afirmou que poderia deixar a aprovação do projeto para o seu sucessor, mas que precisava cumprir com sua responsabilidade.

"Cumpro aqui com o meu papel responsável de quem foi eleito e tem a obrigação de defender a reforma previdenciária sem prejudicar os servidores", afirmou.

Doria também disse que, embora goste muito do Rio de Janeiro, não quer ver a cidade ou o estado na mesma situação, citando a ajuda financeira dada ao vizinho pelo governo federal. O prefeito afirmou que, condicionada à aprovação da reforma previdenciária, poderá dar os aumentos citados aos servidores.

O projeto será enviado ainda hoje para aprovação dos vereadores. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (DEM) existe a possibilidade a aprovação da reforma ainda hoje caso a oposição não apresente outra alternativa que impeça a leitura da proposta no plenário. Leite se mostrou confiante com as chances de aprovação.

"Se não tivesse 28 votos, eu não levaria para plenário", disse.

DORIA NÃO RESPONDE DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO

Durante a entrevista coletiva, o prefeito se negou a responder sobre os áudios divulgados hoje pela rádio CBN em que funcionários do Departamento de Iluminação, o Ilume, sugerem a existência de pagamentos de propina em razão da licitação da PPP da Iluminação, orçada em R$ 7 bilhões. Questionado sobre o tema, a assessoria de imprensa pediu para que a pergunta fosse sobre a previdência.

"Peço que se atenha ao tema da coletiva. Nós não vamos aceitar, respeite seus colegas e os membros que estão participando", afirmou o secretário de comunicação da Prefeitura, Fabio Santos.

Questionado diretamente, o prefeito também desviou da pergunta.

"Estamos falando de previdência. Não temos nenhum problema de falar de outro assunto. Mas hoje é previdência o tema da coletiva. Depois se precisar de alguma informação, o (Júlio) Semeghini, secretário de governo, está aqui", disse.