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Coronavírus no Brasil

Doria pede a cidadãos que não se dirijam ao litoral de SP na Páscoa

'As pessoas que estão pensando em viajar, por favor, deixem de pensar e fiquem em suas casas', disse o governador de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 14:13

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 14:13

Governador João Doria
Governador João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um pedido para que a população evite as viagens durante o feriado da Páscoa, "exceto em casos extremos ou de real necessidade". "As pessoas que estão pensando em viajar, por favor, deixem de pensar e fiquem em suas casas", disse o tucano durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
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Doria afirmou que o governo não irá adotar medidas de restrição ao transporte nas estradas durante o feriado, mas sim de recomendação. Segundo o governador, "há um pedido de todos os prefeitos das cidades do litoral para que as pessoas não se dirijam às cidades do litoral norte, da baixada santista nem do litoral sul". "O sistema de saúde das cidades que compõem (a região) não está preparado para um aumento súbito de demanda se isso ocorrer", disse. "Fiquem em casa", completou.

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