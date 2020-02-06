Doria, Huck e Ciro têm de 'começar a conversar' sobre 2022, diz Maia

Questionado por jornalistas sobre os nomes a que tem demonstrado apoio para formar uma aliança de centro, sem necessariamente lançá-los antecipadamente à disputa daqui a dois anos, o parlamentar comentou que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o apresentador de televisão Luciano Huck e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), "têm de ter coragem de começar a conversar para 2022". Senão, acrescentou Maia, a disputa será decidida entre Jair Bolsonaro "e o candidato do Lula".