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"Têm de ter coragem"

Doria, Huck e Ciro têm de 'começar a conversar' sobre 2022, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi questionado em uma entrevista à GloboNews

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 11:37
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Em entrevista à GloboNews na noite desta quarta-feira (5), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), falou sobre a corrida à Presidência da República em 2022. 

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Questionado por jornalistas sobre os nomes a que tem demonstrado apoio para formar uma aliança de centro, sem necessariamente lançá-los antecipadamente à disputa daqui a dois anos, o parlamentar comentou que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o apresentador de televisão Luciano Huck e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), "têm de ter coragem de começar a conversar para 2022". Senão, acrescentou Maia, a disputa será decidida entre Jair Bolsonaro "e o candidato do Lula".

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