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Doria é confirmado candidato ao governo de São Paulo

Convenção do ex-prefeito teve presença de ex-cunhada de Fernando Collor e Gilmelândia cantando o hino

Publicado em 

28 jul 2018 às 18:43

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 18:43

Prefeito de São Paulo, João Doria Crédito: Fernando Madeira
Com a promessa de engajamento total na campanha do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), o ex-prefeito João Doria (PSDB) foi oficializado em convenção neste sábado candidato ao governo de São Paulo. Alckmin, que participou antes da convenção nacional do PTB em Brasília, chegou ao fim dos discursos. Mas também exaltou a parceria com o ex-prefeito nesta eleição.
"Nós estaremos empunhando as mesmas ideias e os mesmos princípios e vamos acelerar", afirmou Doria em seu discurso.
A dupla, que meses atrás vivia um distanciamento politico resultante da tentativa de Doria de se viabilizar candidato à Presidência da República, trocaram elogios e declarações de apoio.
"Tenho certeza que, juntos, vamos fazer muito e melhor em benefício da nossa população", disse Alckmin, referindo-se a Doria.
O desempenho eleitoral do PSDB em São Paulo foi destacado nos discursos como decisivo para o partido no país em 2018. Líder na disputa eleitoral, o pré-candidato a governador tucano centrou críticas no PT e no adversário Paulo Skaf (MDB), que está em segundo lugar nas pesquisas. Doria também mencionou o juiz Sérgio Moro ao defender que "lugar de ladrão é na cadeia mesmo se for do meu partido".
O governador Márcio França (PSB) não foi citado pelo tucano. O pessebista é uma candidatura também da base de Alckmin no estado.
TUMULTO MARCA CONVENÇÃO
A convenção estadual tucana começou com tumulto num espaço de eventos na capital paulista. Por causa da lotação por cabos eleitorais de candidatos a deputados, filiados do PSDB que precisavam votar na convenção estavam sendo impedidos de entrar no local. Portões de entrada foram fechados por volta das 11 horas para que o espaço fosse esvaziado em parte e quem estivesse do lado de fora pudesse entrar. Houve empurra-empurra e gritaria, mas sem registro de feridos.
A estimativa da campanha é que a convenção reuniu cerca de 4 mil pessoas. O ato político contou com a presença de representantes de todos os partidos da coligação de Doria. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em viagem na Europa, mandou um vídeo com uma mensagem de apoio ao tucano.
Thereza Collor, ex-cunhada do senador Fernando Collor, é uma das candidatas à Câmara dos Deputados da chapa de Doria e marcou presença na convenção nesta tarde. Embora seja natural de Alagoas, ela se lançou este ano na corrida eleitoral por São Paulo. A festa tucana foi animada pela cantora baiana de axé Gilmelândia. Intérprete de um dos jingles de Doria, ela cantou o hino nacional.
 

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