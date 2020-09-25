Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Doria deseja plena recuperação a Bolsonaro que passou por cirurgia
Saúde

Doria deseja plena recuperação a Bolsonaro que passou por cirurgia

O governador de São Paulo desejou pronta recuperação ao presidente que passou mais cedo por uma cirurgia para a retirada de um cálculo da bexiga

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 14:48
Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), desejou pronta recuperação ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que passou mais cedo por uma cirurgia para a retirada de um cálculo da bexiga.
"Já que estamos falando sobre saúde, desejo - como cidadão, brasileiro e também como governador de São Paulo - a plena recuperação do presidente Jair Bolsonaro", afirmou Doria durante entrevista coletiva nesta sexta (25),  no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista e vizinho de muro do Hospital Israelita Albert Einstein, onde se encontra Bolsonaro. "Que ele se recupere clinicamente e possa estar em breve de volta às suas atividades", completou Doria.
Na quarta-feira (23), sem citar o nome do presidente, Doria comentou o pronunciamento do líder brasileiro durante Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). "Nenhum dirigente público convencerá meios de comunicação e a opinião pública com falácias, sofismas, desinformação, negacionismo, fake news ou mentiras", afirmou Doria na ocasião.

Veja Também

Após retirar cálculo da bexiga, Bolsonaro está estável, diz boletim médico

Em livro, Mandetta acusa Bolsonaro de negacionismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados