Doria deseja plena recuperação a Bolsonaro que passou por cirurgia

"Já que estamos falando sobre saúde, desejo - como cidadão, brasileiro e também como governador de São Paulo - a plena recuperação do presidente Jair Bolsonaro", afirmou Doria durante entrevista coletiva nesta sexta (25), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista e vizinho de muro do Hospital Israelita Albert Einstein, onde se encontra Bolsonaro. "Que ele se recupere clinicamente e possa estar em breve de volta às suas atividades", completou Doria.