Doria decide afastar 38 PMs que participaram da ação em baile funk

Polícia Militar de São Paulo Crédito: Divulgação/blog PMSP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) , decidiu afastar 38 policiais militares que participaram da ação em baile funk que acabou com nove mortes em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

O pedido foi feito por familiares de vitimas durante reunião no Palácio dos Bandeirantes na noite desta segunda-feira (9). Doria determinou ao secretário da Segurança Pública, general João Camilo Campos, que o pedido seja atendido.

Seis policiais militares, dos 38 agora anunciados, já haviam sido afastados dos serviços operacionais na última semana em decorrência das ação da PM em Paraisópolis.

"O afastamento é uma questão de respeito. Não vamos afastar seis se há 38 envolvidos", afirmou Maria Cristina Quirino, mãe de Denis Henrique, 16, morto no episódio.

Parentes de vítimas e sobreviventes acusam os policiais militares de encurralarem os frequentadores do baile e depois agredi-los em vielas. Vídeos que circularam após as mortes mostram cenas de agressão da polícia e correria no local.

PMs afirmam que perseguiam suspeitos em uma moto. Segundo eles teriam entrado no baile e atirado contra os policiais, causando correria.

Participaram do encontro também a Defensoria e a Procuradoria do estado, além de secretários estaduais.

Após a reunião com Doria, os familiares das vítimas definiram as mortes como um massacre e afirmaram que houve erros na operação do começo ao fim.

"Não há reparo que pague a nossa dor. Eu tenho certeza de que a abordagem dos policiais seria diferente se fosse em outra região da cidade", afirmou Fernanda dos Santos Garcia, irmã de Denis Franco, 16, também morto em Paraisópolis.

Segundo a reportagem apurou, a medida desagradou parte da cúpula da PM, que acredita que a ação possa ter sido legítima. E que apenas uma investigação da Corregedoria pode afastar essa certeza. O temor é que essa decisão possa criminalizar os policiais antes do final das investigações.

O anúncio do afastamento dos policiais aponta mais uma mudança de posição de Doria. Inicialmente, o governador havia afirmado que não mudaria o modo de agir da polícia.

"A política de segurança pública não vai mudar. As ações na comunidade de Paraisópolis e em outras comunidades de São Paulo, seja por obediência da lei do silêncio, por busca e apreensão de drogas ou fruto de roubos, vão continuar. A existência de um fato não inibirá as ações de segurança. Não inibe a ação, mas exige apuração", afirmou Doria em entrevista na segunda-feira (2)

Três dias depois, Doria afirmou que estava chocado com um vídeo que mostrou agressões de um policial a jovens em um baile funk, também em Paraisópolis, em outubro.

O governador afirmou que os casos de violência desproporcional praticada pelos policiais devem ser punidos. "Isso é incompatível com o respeito à corporação", afirmou. "É uma circunstância inaceitável que a melhor polícia do Brasil utilize de violência ou de força desproporcional, sobretudo quando não há nenhuma reação de agressão."

A reação de Doria ocorreu após uma semana de revelações de violência policial em bailes funk em São Paulo e protestos contra abusos.

A mudança também se deu após o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PSL), Sergio Moro, afirmar que houve falhas graves do caso --o ex-juiz já foi condecorado pelo governador com a mais alta honraria do estado.