Doria comenta saia justa por foto com Zeca Pagodinho: 'Sou educado'

Zeca Pagodinho, Amaral, Giselle Bettio e João Doria Crédito: Renata Monteiro / Divulgação

Depois de ver Zeca Pagodinho relutar para tirar uma foto e virar meme nas redes, o prefeito de São Paulo, João Doria, usou o Twitter para minimizar o episódio. Neste sábado, o cantor não escondeu a irritação e tentou evitar o clique em um camarote particular do desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi.

"Episódio ZECA PAGODINHO: sou educado e cumprimento todas as pessoas, onde eu estiver. Continuarei a ser educado, mesmo com incompreensão de alguns", escreveu o tucano na rede social.

Um dos principais convidados do camarote do Bar Brahma, Zeca tentou ao máximo não posar para fotos ao lado do prefeito da cidade. Ao saber da presença do cantor, a assessoria do prefeito contatou a do artista, na tentativa de combinar o encontro. O artista relutou e não escondeu o incômodo diante dos assessores e organizadores do evento. O mal-estar gerou memes nas redes sociais.

Enquanto Doria aguardava o encontro, o artista gesticulava e fazia sinal de negativo com a cabeça. Por fim, Zeca teria pedido a ajuda do ex-jogador Amaral, também presente no camarote. Ele acabou por ceder ao clique, mas a interação entre os dois durou menos de um minuto.

A organização do local procurou minimizar o problema. Disse que Zeca tentava evitar fotos porque estaria concentrado nos desfiles das escolas de samba. Um dos organizadores afirmou que o cantor havia pedido um colírio para melhorar ainda mais sua visão.





A assessoria do sambista informou que ele não tem por hábito associar sua imagem à de políticos. Aos jornalistas, Doria disse que não percebeu nenhuma saia-justa e elogiou o carnaval paulistano.