Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Doria comenta saia justa por foto com Zeca Pagodinho: 'Sou educado'
Climão

Doria comenta saia justa por foto com Zeca Pagodinho: 'Sou educado'

Cantor tentou evitar clique com prefeito de SP e não escondeu irritação em camarote
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 21:08

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 21:08

Zeca Pagodinho, Amaral, Giselle Bettio e João Doria Crédito: Renata Monteiro / Divulgação
Depois de ver Zeca Pagodinho relutar para tirar uma foto e virar meme nas redes, o prefeito de São Paulo, João Doria, usou o Twitter para minimizar o episódio. Neste sábado, o cantor não escondeu a irritação e tentou evitar o clique em um camarote particular do desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi.
"Episódio ZECA PAGODINHO: sou educado e cumprimento todas as pessoas, onde eu estiver. Continuarei a ser educado, mesmo com incompreensão de alguns", escreveu o tucano na rede social.
Um dos principais convidados do camarote do Bar Brahma, Zeca tentou ao máximo não posar para fotos ao lado do prefeito da cidade. Ao saber da presença do cantor, a assessoria do prefeito contatou a do artista, na tentativa de combinar o encontro. O artista relutou e não escondeu o incômodo diante dos assessores e organizadores do evento. O mal-estar gerou memes nas redes sociais.
Enquanto Doria aguardava o encontro, o artista gesticulava e fazia sinal de negativo com a cabeça. Por fim, Zeca teria pedido a ajuda do ex-jogador Amaral, também presente no camarote. Ele acabou por ceder ao clique, mas a interação entre os dois durou menos de um minuto.
A organização do local procurou minimizar o problema. Disse que Zeca tentava evitar fotos porque estaria concentrado nos desfiles das escolas de samba. Um dos organizadores afirmou que o cantor havia pedido um colírio para melhorar ainda mais sua visão.
 
A assessoria do sambista informou que ele não tem por hábito associar sua imagem à de políticos. Aos jornalistas, Doria disse que não percebeu nenhuma saia-justa e elogiou o carnaval paulistano.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados