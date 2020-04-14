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Maior capacidade de testagem

Doria anuncia chegada de mais 725 mil testes para coronavírus em SP

O objetivo do governo é aumentar a capacidade de fazer 2 mil testes por dia para 5 mil por dia a partir do dia 24. A partir de 18 de maio, serão 8 mil testes por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 17:18

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 17:18

Governador João Doria
Governador João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta terça-feira (14) a chegada de 725 mil testes para coronavírus trazidos da Coreia do Sul.
As declarações foram dadas em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Doria afirmou que essa é uma primeira parte de um lote que totaliza 1,3 milhão de testes, por um custo de R$ 85 milhões.
O objetivo do governo é aumentar a capacidade de fazer 2 mil testes por dia para 5 mil por dia a partir do dia 24. A partir de 18 de maio, serão 8 mil testes por dia.

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De acordo com Dimas Covas, do Instituto Butantan, há uma fila de 15.600 testes, sendo que 12 mil deles foram distribuídos para a rede para realização. "Esses 725 mil testes chegam num momento importante do combate a epidemia. Serão distribuídos para abastecer os 34 laboratórios que estão habilitados. Existe mais 10 em habilitação", disse.
"Essa aquisição da Coreia vem em momento oportuno e com esse volume que será de 1,3 milhão nos garante essa política de testagem até junho, julho", acrescentou Dimas Covas.
No estado de São Paulo, há até agora 608 óbitos por coronavírus. Atualmente, há 1878 internados, metade na UTI.

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