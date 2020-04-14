Doria anuncia chegada de mais 725 mil testes para coronavírus em SP

Governador João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta terça-feira (14) a chegada de 725 mil testes para coronavírus trazidos da Coreia do Sul.

As declarações foram dadas em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi.

Doria afirmou que essa é uma primeira parte de um lote que totaliza 1,3 milhão de testes, por um custo de R$ 85 milhões.

O objetivo do governo é aumentar a capacidade de fazer 2 mil testes por dia para 5 mil por dia a partir do dia 24. A partir de 18 de maio, serão 8 mil testes por dia.

De acordo com Dimas Covas, do Instituto Butantan, há uma fila de 15.600 testes, sendo que 12 mil deles foram distribuídos para a rede para realização. "Esses 725 mil testes chegam num momento importante do combate a epidemia. Serão distribuídos para abastecer os 34 laboratórios que estão habilitados. Existe mais 10 em habilitação", disse.

"Essa aquisição da Coreia vem em momento oportuno e com esse volume que será de 1,3 milhão nos garante essa política de testagem até junho, julho", acrescentou Dimas Covas.