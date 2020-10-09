Doria anuncia 76% do estado de SP na fase verde da quarentena

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo

Cerca de 76% da população do Estado de São Paulo entrará na fase verde do Plano SP, que prevê a reabertura parcial de quase todas as atividades, inclusive cinemas e teatros, no penúltimo estágio da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus (veja como está a pandemia em cada região do país).

A informação, antecipada pela Folha, foi anunciada na entrevista coletiva desta sexta-feira (9) do governador João Doria (PSDB). A reabertura será efetivada já neste sábado (10). Além da capital, as regiões de Campinas, Baixada Santista, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté entram na fase verde.

A progressão para a fase verde, após mais de seis meses de quarentena, permite que estabelecimentos comerciais adotem regras de funcionamento menos restritivas. Os shoppings e galerias de lojas, por exemplo, poderão funcionar com 60% da ocupação e por um período de 12 horas. Hoje, esses locais podem ficar abertos por apenas 8 horas.

Na educação, de acordo com o plano de retomada, o número de alunos presentes na escola, hoje limitado a 35%, poderá subir para 70% após duas semanas de permanência da cidade no novo estágio.

Com essa mudança, o governo deve fortalecer a campanha para que os municípios reabram as escolas, reforçando o argumento dos prejuízos causados a crianças e jovens pelo confinamento prologando.

Em meio à campanha eleitoral, prefeitos têm adiado o retorno, decisão que pode se complicar com a entrada para a fase verde, quando praticamente todas as atividades funcionam perto da normalidade.

Para os setores de comércio, serviços e para estabelecimentos como salões de beleza, barbearias e academias de esporte de todas as modalidades e de ginástica, vale a mesma regra: ocupação máxima de 60%, abertura por até 12 horas e obrigação de seguir protocolos de distanciamento, uso de máscaras e disponibilidade de álcool em gel.

Os bares e restaurantes (ou estabelecimentos similares) deverão interromper o serviço às 22h, mas os clientes poderão permanecer nos locais até às 23h. A regra passa a valer para as regiões que estão na faixa verde e amarela.

O governador anunciou ainda que regiões que estão na fase amarela terão o horário de funcionamento do comércio ampliado de 8 horas para 10 horas por dia. A mudança acontece para shoppings, comércio de rua e academias de ginástica também.

O prefeito Bruno Covas informou durante a coletiva que as atividades culturais, que deve incluir cinemas, teatros e museus, serão retomadas na cidade a partir do sábado (10).

Já eventos e convenções requerem da região pelo menos 28 dias na fase verde. Os locais precisam respeitar a lotação máxima de 60% da capacidade, controlar o acesso ao local, inclusive com hora marcada e demarcar filas e espaços respeitando distanciamento mínimo.

Qualquer outro evento ou atividade que gere aglomeração ou que não se encaixe nas especificações do Plano SP continuam proibidas e sem previsão para retomada. A fase final do Plano SP é a azul, que permite todas as atividades desde que mantidos controles sanitários, como uso de máscaras e distanciamento social.

O estado de São Paulo registrou, até a quinta-feira (8), 1,02 milhão de casos do novo coronavírus, cerca de 20% do total registrado em todo o Brasil.

Desde 25 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso da doença no país, justamente em São Paulo, foram contabilizados 36.884 mortes em decorrência do novo vírus no estado, sendo 35,4% delas na capital paulista, que reúne 26,6% da população e 29,2% dos casos.